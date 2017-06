Haftanın Instagram Stilleri

19 yaşındaki Somalili model Halima Aden’in yükselişi devam ediyor. Kenya’da bir göçmen kampında dünyaya gelen Halima’nın hayatının Miss Minneseto’ya katılmasıyla değiştiğini ve Yeezy, Max Mara, Alberta Ferretti gibi dünya devi moda evlerinin podyumlarında yürüdüğünü önceki yazılardan hatırlarsınız. Kariyeri, Trump’ın başkan seçildiği ve tüm dünyada artan bir Müslüman sempatizanlığının olduğu bir döneme denk geldiği için şanslı olan Halima; CR Fashion Book ve Vogue Arabia’ın kapağında, Harper’s Bazaar US’in güzellik sayfalarında yer almıştı. Bu ay ise ilk defa Vogue’un Amerika edisyonunda Halima hakkında bir makale yayımlandı.



Halima Aden, @kinglimaa, Vogue US



Halima Aden, @kinglimaa, Allure



Noor Tagouri, @ntagouri



Noor Tagouri, @ntagouri



@leenalghouti



@gonulkolatsusam



@dalalid

@kuaybegider



@senaseveer



@mariaalia



@justfatema



@fa6ma7sam



@bbtlb



@sallyashour



@rimelaskina



@sohamt



@tbkaraca

@ilaveten



@nkaydu



Yine bu ay Allure’da kapak kızı olan Halima Aden ile ilgili dergideki bir yazının yanı sıra Nike’ın Pro-Hijab’ıyla gerçekleştirdiği moda çekiminden fotoğraflar da vardı.Gelelim yaz düğünlerinden birine.. Son yazıda gazeteci Noor Tagouri’nin gelinliğini uzaktan da olsa görmüştük. Bu hafta sizin için düğün ile alakalı tüm detayları buldum. Sahilde zarif bir düğünle evlenen Noor’un düğününe dair en sevdiğim detay, ahşap bir sandıkta kuma gömülü olan alyanslar oldu.Düğün akşamındaki görüntüler ise bana Fas geleneklerine göre yapılan kına gecesinde, tepside taşınan Murat Yıldırım’ı hatırlattı. (Murat Yıldırım haklı bir serzenişle onun adının “tefour” olduğunu açıklamıştı.)Leena Al Ghouti muhafazakar stilde cool’luğun kodlarını yazmaya devam ediyor. 2017 İlkbahar/Yaz sezonunun it bag’lerinden Chloé Nile çantası, Tweety ve Slyvester’daki büyükannenin okuma gözlüklerini anımsatan güneş gözlükleri ile gerçek bir ilham kaynağı.Şimdiiii…. Gönül Kolat’ın bayram için paylaştığı bu fotoğrafa ne desem bilemedim. Fotoğrafa anlam verebilmek için bir süre ekrana baktım ama sonuçta bir değişiklik olmadı. “Şart mıydı gerçekten böyle bir poz?” diye düşünmekten kendimi alamıyorum.Dalal Al-Doub, Ramazan serisi fotoğraflarından birinde yaz aylarına uygun bir panço tercih etmiş ve pançoyu risksiz bir şekilde kombinlemiş. Dalal, geçtiğimiz günlerde Benefit ile “Dalalid’in Kaş Sihri” isimli bir kaş seti çıkardığı ve tüm Ramazan’ı birbirinden farklı markalarla iş birliği içinde geçirdiği için halinden memnun görünüyor. Yakın zamanda The Body Shop ile de ortak bir çalışma yapacak olan Dalalid’e baktıkça “Çalışan emeklerinin karşılığını alıyor” diye düşünmeden edemiyorum.Kuaybe Gider, bu sezon muhafazakar giyim sektöründe bir anda patlayan derin v yakalı jilelerden giymiş. Mürdüm renkli jilesini ton sür ton yaparak pembe tonları ile eşleştirmiş. Bu havalarda da kullanılabilecek incecik bir çorap ile ekstra renk katmanı oluşturarak zengin bir görüntü elde etmiş.Pembe tonlarındaki bir kombinden diğerine geçelim. Sena Sever Ulyana Serkeenko’nun 2013-2014 koleksiyonundaki bir elbiseyi andıran pembe bir elbise tercih etmiş bu hafta. Vintage parçalara ya da vintage esintili tasarımlara bayılan bir insan olduğum halde, kostüm havasında olan elbiseleri sevmiyorum maalesef. Sena Sever bu elbiseyi modern formlu bir ayakkabı ile eşleştirmiş olsa da elbisenin kolları 1830’lu yıllardan kopup gelmiş gibi göründüğü için modernize edilip günümüze uyarlanması neredeyse imkansız gibi görünüyor.Bu sezon renkli camlı güneş gözlüklerinin yanı sıra beyaz çerçeveli güneş gözlükleri de oldukça revaçta. Maria Alia da bu gözlüklerin en sıkı kullanıcılarından. Geçen yazıda Maria’nın stilinin günden güne iyileştiğinden bahsetmiştim. Maria sadece styling’i ile değil fotoğraflardaki tavrı ile de dikkat çekiyor.Son yazıda yürüyen bir 24 ayar mıknatısı gibi gezen @justfatema, bu hafta da altına doymamış gibi görünüyor. Aslında kırmızı elbisesinin ya da tulumunun modelini beğendim ama başımı nereye çevirsem orada karşıma çıkan altın aksesuarları beni yordu artık. Özellikle altın bileziği, koldaki baskılarla birlikte çok abartılı görünüyor.Fatma Husam da bayrama özel kombin paylaşanlardan. Biz bayramlarda bu kadar ağır giyinmesek de onların kombinlerini kendi kültürlerine göre değerlendirmek gerekecek. Fatma’nın, gold aplikeli siyah uzun ceketinin altına giydiği nude stilettolar, genel görünümü ile alakasız duruyor. Selena Gomez’in kırmızı halıda Dolce&Gabbana elbisesiyle giydiği ince bantlı sandaletlerde de göründüğü üzere siyah renk tercihi çok daha doğru bir yaklaşım olurdu.Betül Gedik, Zara’nın efsanevi güzel bir rengi olan kitten heel’lerini militer esintili bir trençkot ile eşleştirerek topuklarla otomatik olarak gelen feminenlik dozunu dengelemiş. Asma yaprakları yerine güzel bir arka planla bu styling çok daha vurucu görünebilirdi.Bu ayakkabıların rengine olan hayranlığımı Instagram’da cuma gününün alışveriş önerilerinde de dile getirmiştim. @sallyashour ayakkabıları, Betül Gedik’in aksine öyle kötü kombinlemiş ki.. O spagetti askılı, büzgülü, tül bluzun altına hangi ayakkabıyı giyerse giysin oluru yoktu zaten ama olan bizim güzelliklere olmuş.@rimelaskina çok sevdiği tropikal desenleri barındıran bir kimono giymiş bu hafta. Kimononun içindeki küçücük pembeler sebebi ile pembe renkli çanta almış eline. Şalda ise siyah kullanarak ekstra bir renk eklememesi doğru bir tercih olmuş. Böylece kombinasyonunun karışık görünmesinin önüne geçmiş.@sohamt, “kilo alınca ben” kombiniyle sosyal medyada online. Mini eteği, muhafazakar stile adapte etme çabasından aylardır vazgeçmeyen @sohamt, ilk düğmeyi iliklemeyi zar zor başarmış gerisini kapatamamış gibi görünüyor.Tuba Karaca katıldığı bir davette petrol mavisi zarif bir elbise tercih etmiş. Böyle klasik kesimli elbiseleri bulmak zor olduğu için fotoğrafı gördüğüm anda elbise dikkatimi çekmişti. Petrol mavisinin siyahla kullanılması karanlık bir görüntüye neden olduğu styling’i sevemedim. Günlük stilinizde bu renk tonuyla ton sür ton yapılabilir ya da patlayacak kontrast renklerle eşleştirebilirsiniz. Fakat bu sade ve zarif elbise ile hafif ışıltısı olan pudra tonlarındaki bir stiletto tercihi ideal olurdu.@ilaveten Ramazan ayı bittiği gibi tatil sezonunu açmış. (Darısı başımıza). Karadağ’da bir sahil kasabasına giden @ilaveten, devetabanı desenli elbisesi, renkli şeker gibi görünen terlikleri ve pazar çantasını andıran plaj çantası ile tam tatil modunda. Ya plaj çantasını ya terliklerini görmezden gelirsek yine kendine has güzel bir styling yapmış diyebiliriz. Ama bunun için bunlardan birinden vazgeçmek gerekecek.Vee bu hafta son bölümde @nkaydu var. Profilinde özgün stilinin yanı sıra yaşadığı İtalya’dan da fotoğraflar paylaşan @nkaydu, Instagram’da nefes almamı sağlayan hesaplardan biri.Bu haftalık da bu kadar. Geçtiğimiz haftanın en beğenilen ismi haki renkli ceketi ve desenli eteği ile @ilaveten olmuştu. Bakalım bu hafta favori isminiz kim olacak? Haftaya yeni yazıda görüşmek üzere..Veee tabii ki iyi bayramlar…Hazırlayan: