Haftanın Instagram Stilleri
Eveeeeet. Yine ben geldimmm. Bu sefer yanımda çay ve çikolata yerine yeşil çay getirdim. Her işimi son ana bıraktığım için zayıflama olaylarına da Temmuz ayında ancak başlayabildim. Kilo verme ve sıkılaşma programlarına kıştan başlayan düzenli insanları tebrik ederek haftanın Instagram paylaşımlarından ve stillerinden bahsetmeye başlıyorum.
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Torino Moda Haftası’nın podyumunda 31 muhafazakar moda evinin tasarımları da boy gösterdi. Bu gelişme, İtalyan moda haftalarında bir ilk olduğu için Vogue’un İtalya edisyonunda yer aldı. Neredeyse her muhafazakar koleksiyonda olduğu gibi bu koleksiyonlarda da beni heyecanlandıracak tasarımlar yoktu. Umarım bir gün sıra dışı bir kreatif direktöre sahip olan dünya devi, muhafazakar bir moda evimiz olur. O günü iple çekiyorum.
Halima Aden her yazıda yeni bir proje ile karşımıza çıkıyor. Bu hafta da global bir marka olan American Eagle ile sokak temalı bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmiş. Arada bu yazıyı hazırlarken düşünüyorum da bu sene moda dünyasında gerçekten enteresan olaylar oluyor. Geçen sene bunların olacağını tahmin bile edemezdik. Bakalım bir sene sonra sektör bizi şaşırtmaya devam edecek mi?
Amena, birkaç gün önce takipçileriyle L’oréal Paris ile gerçekleştirdiği projeyi ve proje ile ilgili heyecanını paylaştı. Bu proje bana ülkemizdeki muhafazakar blogger’larla yapılan global marka iş birliklerinin sayısının azlığını hatırlattı.
@hijabhills, geçtiğimiz günlerde Dolce&Gabbana ile Marakeş’te bir iş birliğine imza atmış. Leoparlı abaya beni korkuturken onun favori parçası olmuş.
Biz global markalarla iş birliğimiz niye bu kadar az diye yakınırken mutlu eden haber Esra Seziş Kiğılı’dan geldi. Swarovski ile “Esra Seziş Kiğılı with Swarovski” isimli 10 parçadan oluşan bir kapsül koleksiyon hazırlayan Kiğılı, koleksiyonunun lansmanını birkaç gün önce Four Seasons’ta gerçekleştirdi. Şal, bileklik, broş ve çantadan oluşan koleksiyon esraseziskigili.com’da satışa sunuldu. Umarım böyle projelerimiz günden güne artar.
Ve sırada mutlu eden başka bir proje var. Kayra, #üreteneller hashtag’i ile çizim, dikim, blogging, styling, fotoğrafçılık gibi moda endüstrisinin herhangi bir alanında yeteneği olan fakat projelerini gerçekleştirmek için yeterli desteği bulamayan kişilere destek olmayı hedeflediği bir proje başlattı. Projenin ilk adımı Betül ve Zeynep Serdengeçti kardeşler ile gerçekleşmiş. Aramızda yetenekli, özgün, farklı bakış açılarına sahip olan çok kişi var. Biliyorum. Onlar, çalışmalarını gösteren bir portfolyo ile [email protected] başvurabilirler. Ortaya çıkacak projeleri görmek için sabırsızlanıyorum.
“Kim, nerede, kiminle çalışmış?” bölümünü bitirdiğimize göre işin asıl eğlenceli bölümüne başlayabiliriz.
Dinatokio, bu sene her gördüğü yere bir kurdele konduran “Hazırlıksız yakalandım” konseptli Puma’nın kurbanlarından olmuş. Her ne kadar kullandığı renkler güzel olsa da bu renkler onu, devasa büyüklükteki pembe kurdelesi ile hediye paketi gibi görünmekten alıkoyamamış.
Daha önce çizgili trendinden bahsettiğim yazımda camel-kırmızı ikilisini çok sevdiğimi söylemiştim. Ebru Gider, temiz bir sayfa hissi veren beyaz bir takım tercih etmiş bu hafta. Camel renkli şal kullanarak hem kırmızının baskınlığını dengelemiş hem de bayrak renklerini anımsatan kırmızı-beyaz kombinasyonunun önüne geçmiş.
@firrrr_, Endonezya’da iç çekilecek güzellikteki bir plajdan tatil fotoğrafları paylaşmış. Hava 45 dereceyken başına aldığı süet şapka hariç her şey güzel görünüyor.
@justfatema, bir Dolce&Gabbana ile yetinmemiş ve bluzu ile aynı desenlere sahip stilettoları da kombinasyonuna eklemiş. Deseni beğenmediğim için kombini sevemedim. Üstündeki bluz düz siyah olsaydı bu ayakkabı ve çanta ile daha hoş bir sonuç ortaya çıkabilirdi.
“Mora en çok yakışan renk ne?” diye sorsanız yine mor derim. Ton sür ton yapılan mor kombinasyonları rengin güzelliğini destekliyor. Sena Sever’in bu kombinasyonunda da lavanta moru tulum ve patlıcan moru şal birlikteliği mükemmel görünüyor. Sena Sever, boynuna bağladığı grafik desenli fular ile kombinasyonunun daha da zengin görünmesini sağlamış.
Aynalı gözlüklerden bir türlü kurtulamadık. Sezonun gözlük trendi şeffaf, renkli camlı gözlükler olmasına rağmen, bakıldığında karşıdakinin gözünü göstermek yerine bizi gösteren gözlükler peşimizi bırakmıyor. Dalalid, bu gözlüklerini pilili etek-bomber ceket ikilisi ile yaptığı spor styling için kullanmış. Ayağındaki Converse’ler kombinasyonun altında çok zayıf kalmış. Adidas Originals gibi biraz daha kendini belli eden bir sneaker kullanması daha doğru olurdu.
Çorap firması ile iş birliği yapan @irrst için aklımda tek soru var: Neden bu çorapları ayakkabı ile beraber kullanmıyor da “cami merdiveninde abdest sonrası pozu” veriyor?
Baktığım her yerde Dolce&Gabbana görüyorum galiba. @feeeeya bu hafta, Akdeniz esintili Dolce&Gabbana etek ve beyaz fular yaka bir bluz tercih etmiş. Gündüz kullanılan, eteğin içine konulan kadınsı bluz ve etek kombinlerini istisnalar dışında pek sevmiyorum. Ayakkabı ve bluz seçimi nedeniyle bu kombin de içime sinmedi. Baharda detaylı bir etek yazısı yazmak istiyorum. O zaman gündüz ve gece kullanılacak olan kombin örnekleri veririm.
Merve Dağlı öyle güzel kilo vermiş ki durup durup inanamıyorum. Kendi koleksiyonundan beyaz gömlek elbise ve yaprak desenli şal tercih etmiş bu fotoğrafta. Bakarken bile serin tuttuğunu hissediyor insan. Sadece bu, yürüyüş ayakkabısı tadındaki sneaker’lar yerine sokak stiline daha çok yakışan bir sneaker ya da modern formlu başka bir ayakkabı tercih etse kombinasyonunu bütün olarak daha iyi gösterebilirdi.
Ben pilili eteklerin doğasında olan feminenlik ile savaşırken @mrmr_4, Gucci’nin pembe pilili eteği ile “Şeker Kız” gibi görünmeye kucak açmış. Altına da kadını temsilen kullanılan, sığ düşüncenin ürünü, dudak ikonlu ayakkabılar giymiş. Gucci’nin maksimal tavrına uygun bir styling yapmak isteyen @mrmr_4, yeterli sayıda renk ve katman kullanmadığı için bu imaja yaklaşamamış. Bu çaba yerine yüksek doz feminenlik içeren pembe eteğini, salaş bir üst ile kullanıp modern stilettolar ile eşleştirmeyi deneyebilirdi. Hem bu kadar “ çaba-çaba” görünen bir kombin olmazdı hem de uygulaması daha kolay olurdu.
Futbolcu Mustafa Pektemek’in eşi Sena Pektemek, Instagram’da zarafetiyle dikkat çeken isimlerden biri. Beşiktaş’ın Four Seasons’ta gerçekleşen şampiyonluk balosuna işlemeli detayları olan siyah bir elbise ile katılan Pektemek, şalını gece davetlerinde bıraktığı gibi uzun bırakmış. Çantasını ise doğru bir yaklaşımla elbisesi ile aynı renk seçerek yok etmiş. Bu tarz davetlerde topuk boyunu size eşlik eden kişiye göre ayarlamayı daha uygun bulsam da Sena Pektemek’in zarif davet görünümünü çok beğendim.
Danla Bilic’in kilo linci yediği pijama takımı, Zara’nın leylekli takımına dönmeye başladı. “Giymeyen kalmadıysa kaldırıyoruz” açıklaması gelse şaşırmayacağım. @ameliaelle’nin giydiği kalın bantlı ayakkabılara gelince, bu pantolon için hiç uygun görünmüyorlar. Ayakkabının bileğindeki bant ya hiç olmamalıydı ya da çok ince olmalıydı. Çanta, şal ve ayakkabının üçünü de benzer tonlarda seçtiği için kombin çok zorlama görünüyor. Kırmızı stiletto, ekru bluz, pudra çanta ve ekru ya da pudra tonlarında daha net dokusu olan bir şal ile (buradaki gibi günlük şal değil) çok daha iyi bir styling yapılabilirdi.
Kuaybe Gider’e bir şey demeye gerek var mı bilmiyorum. Baktığı anda iyi göründüğünü anlıyor insan ama yine de nasıl bir çanta ile eşleştireceğini de merak ediyor. Cici kız takımı olabilecekken bir anda beyaz sneaker’lar ile kulvar değiştiren bu takım Kuaybe Gider tarafından başarılı bir şekilde yorumlanmış.
Leena, Uzakdoğu kırmızısından alev alev bir bomber ceket giymiş. Ve bu ceketi yine Uzakdoğu esintili bir pantolonla eşleştirmiş. Seveni çok olmasına rağmen Chanel’in siyah burunlu topuklu ayakkabıları bana “toynak” görüntüsünü hatırlattığı için kanım bu ayakkabılara ısınmıyor. O nedenle, Leena’nın kombinini ancak ayakkabılarını görmezden gelirsem beğenebiliyorum.
Betül Gedik, sezonun it ayakkabısı olan Dior’un kitten heel’lerine kavuşmuş. Bu ayakkabıları yeşilin çok güzel bir tonuna sahip olan pilili bir etek ile eşleştirmiş. (Genelde aksesuarı eşleştiririz ama kusura bakmazsanız burada başrolü Dior’a vereceğim.) Siyah-beyaz-yeşil üçlüsü sıkıcı göründüğü için çanta ve şalda farklı renk tercihleri ile biraz daha akılda kalıcı bir kombinasyon yapılabilirdi.
@fa6ma7sam, kapitone deri paltosu, incecik güneş gözlükleri ile çok cool görünüyor. Kombin, ayaktayken güzel durmasa da Batmobil’in uzak akrabası ve @fa6ma7sam’ın tavrı ile bu fotoğrafta başka bir havaya sahip.
@rimelaskina’ya yaz mevsimi yaradı. Her fotoğrafta başka bir arka plan ve her arka planla uyum içinde olan kombinler paylaşıyor bu ara. Birden çok renk kullanılan bu kombinde, renkler birbiriyle öyle uyumlu ki styling’de bütünlük sağlanmış. Sıcak kırmızı ayakkabısı, desenli kimonosuna ihtiyacı olan rengi verirken camel renkli, dokusuna fotoğraftan bile bayıldığım şalı, kırmızı ayakkabısının renk tonunu desteklemiş.
Monokrom, minimal silüeti ile Büşra Yarar, aksesuarlarını ön plana çıkaran bir styling yapmış. Geometrik desenli eşarbındaki bir parça turuncu ile terliklerinin rengine katkı sağlayan tasarımcı, bu güzel kombini ile gönlümü kazanacağını sanıyorsa yanılıyor. Zira kırk yılda bir fotoğraf paylaşarak ciğerimi soldurdu.
Gelinin altın kesesini andıran manşetlere sahip olan @saharfoad, beni bir süre sessizce düşünmeye itti. Hadi biri, bir gaflet anında böyle bir tasarım yaptı diyelim. Ama bir insan -eğer birazdan kına yakılıp ellerini bunlarla kapatmayacaksa- bunu neden giyer?
Son yazıda İlaveten’in Montenegro’da giydiği yaprak desenli elbisesini yazmıştım. İlaveten’in bu paylaşımından birkaç gün sonra @yagmuralsharef aynı elbise ile fotoğraf paylaştı. Hem de benzer şal rengi (ki çok sık rastlanan bir renk tonu değil) ve ayağında da çizgili babuşlarla. Ben olsam ilaveten’in fotoğrafından sonra elbiseyi bu şekilde kombinlemekten imtina ederim. Ama anlaşılan @yagmuralsharef için bu olay aynı ölçüde sıkıntılı bir durum değil.
Vee haftanın son bölümünde beni fotoğrafına hayran hayran baktıran @bleumerr var. Hasır şapkası, file çantasındaki ananası ve safari esintili, rahat kesimli gömlek elbisesi ile tek kelimeyle kusursuz görünüyor.
Beraber tüm haftayı analiz ettiğimize göre yazıyı burada sonlandırabilirim. Son yazının en beğenilen ismi Kuaybe Gider olmuştu. Bakalım bu hafta tarzını en beğendiğiniz isim kim olacak?
Favorinizi ve yazıda görmek istediğiniz isimleri yorumlara bırakmayı unutmayın.
Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..
Sevgiler…
Hazırlayan: @birsevde
Benzer Haberler
Haftanın Instagram StilleriHerkese iyi bayramlaaar... Bayramın ilk iki günü atlatıldığın..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.