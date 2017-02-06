Haftaya Arınarak Başlayın
Bir hafta sonunu daha arkamızda bırakırken, şimdi hesapsızca yediğimiz içtiklerimizin hesabını verme zamanı.
Alınan bol kaloriler, yenilen sağlıksız yiyecekleri arkada bırakalım. Haftaya hem hedefinize hem ruhunuza iyi gelecek bir tarif ile başlayalım.
Yapılışı:
Patates, soğan, kereviz ve sarımsağın kabuklarını soyduktan sonra dilimleyin. Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra, dilimlediğiniz kabaklarla beraber diğer malzemelerin olduğu tencereye koyun. Son olarak malzemelerden sivri biber, zencefil ve ıspanağı doğrayıp diğer malzemelerin üzerine ilave edin.
Üzerlerine suyu ekleyip iyice karıştırın ve orta ateşte ortalama 20-30 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun!
Alınan bol kaloriler, yenilen sağlıksız yiyecekleri arkada bırakalım. Haftaya hem hedefinize hem ruhunuza iyi gelecek bir tarif ile başlayalım.
Bu tarifi akşamdan tıka basa yiyip sabah mide sancılarıyla uyanacağınızı düşündüğünüz zamanlarda tüy gibi hafif hissetmek için uygulayabilirsiniz. Bu tarz detoks tarifleri yeni başlangıçlara, arınma ihtiyacınıza en iyi şekilde yardımcı olacaktır.
Detoks Çorbası Tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı kırmızı mercimek
- Yarım kereviz
- 1 adet kabak
- 1 adet patates
- 3 adet biber
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş orta boy sarımsak
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil
- 3 yemek kaşığı ıspanak
- 2 litre su
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı:
Patates, soğan, kereviz ve sarımsağın kabuklarını soyduktan sonra dilimleyin. Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra, dilimlediğiniz kabaklarla beraber diğer malzemelerin olduğu tencereye koyun. Son olarak malzemelerden sivri biber, zencefil ve ıspanağı doğrayıp diğer malzemelerin üzerine ilave edin.
Üzerlerine suyu ekleyip iyice karıştırın ve orta ateşte ortalama 20-30 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun!
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