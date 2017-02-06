Haftaya Arınarak Başlayın

Alınan bol kaloriler, yenilen sağlıksız yiyecekleri arkada bırakalım. Haftaya hem hedefinize hem ruhunuza iyi gelecek bir tarif ile başlayalım.



Bu tarifi akşamdan tıka basa yiyip sabah mide sancılarıyla uyanacağınızı düşündüğünüz zamanlarda tüy gibi hafif hissetmek için uygulayabilirsiniz. Bu tarz detoks tarifleri yeni başlangıçlara, arınma ihtiyacınıza en iyi şekilde yardımcı olacaktır.



Detoks Çorbası Tarifi



Malzemeler:



1 çay bardağı kırmızı mercimek

Yarım kereviz

1 adet kabak

1 adet patates

3 adet biber

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş orta boy sarımsak

1 tatlı kaşığı taze zencefil

3 yemek kaşığı ıspanak

2 litre su

1 tatlı kaşığı pul biber

Patates, soğan, kereviz ve sarımsağın kabuklarını soyduktan sonra dilimleyin. Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra, dilimlediğiniz kabaklarla beraber diğer malzemelerin olduğu tencereye koyun. Son olarak malzemelerden sivri biber, zencefil ve ıspanağı doğrayıp diğer malzemelerin üzerine ilave edin.Üzerlerine suyu ekleyip iyice karıştırın ve orta ateşte ortalama 20-30 dakika kadar pişirin.