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Hakan Akkaya, New York Moda Haftasında!

Hakan Akkaya, New York Moda Haftasında!

Senede iki kere düzenlenen ve tüm moda dünyasının akın ettiği New York Moda Haftası geçtiğimiz günlerde başladı.

Moda dünyasına yön veren, en ünlü marka ve tasarımcılara ev sahipliği yapan bu haftada bu yıl Türk tasarımcı Hakan Akkaya da yer aldı. Sonbahar/Kış koleksiyonunu New York Moda Haftası kapsamında burada sergileyen Hakan Akkaya, “New York Moda Haftası’nın resmi takvimine giren ilk Türk olmak benim için gurur verici.” dedi. İlgiden memnun olduğunu söyleyen Akkaya, bu defile için hiç yılmadan çalıştığını ve selamlama için podyuma çıktığında insanların yüzlerindeki beğeni ifadesinin kendisine en büyük hayat motivasyonu olduğunu söyledi.
 
Siyah renk ağırlığında toplamda 40 parçadan oluşan koleksiyonun koreografisini Uğurhan Akdeniz, moda direktörlüğünü ise Mert Yemencioğlu üstlendi.

Victoria Beckham, Anna Sui, Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent, Vera Wang gibi dünyaca ünlü moda markalarının yanında yer alan Hakan Akkaya defilesinde; podyuma Çağla Şikel, Didem Soydan ve Özge Ulusoy gibi ünlü isimler de çıktı.  
 


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