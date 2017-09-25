Hamilelik Süresince Spor Yapılır mı?

Hamilelik bir kadının yaşadığı en özel ve en heyecanlı dönemlerden biri. Hem fiziksel hem de manevi olarak anne olmaya hazırlanılan hamilelik dönemi, kadınların kafasında birçok soru işareti olur. Kadınların hamilelik döneminde en çok merak ettiği konulardan birisi hiç şüphesiz spor yapma meselesidir. Mahalleden, iş arkadaşlarından, oradan-buradan duyduğunuz tüm bilgileri bir kenara bırakın. Hamilelik döneminde spor yapıp yapamayacağınız sorusunu işin uzmanları sizin için cevaplıyor.



Hamile iken spor yapmak normal zamandaki gibi gayet mümkün olan bir durumdur. Hatta uygun egzersiz programları, annenin hamilelik süresince vücudunda oluşan değişimlerle birlikte ortaya çıkabilecek komplikasyonların en aza inmesinde de yardımcı olur. Spor yapmak hamilelik süresince yaşanan sıkıntıları azaltır, hatta hamilelik sonrası vücut duruşu ile ilgili bozuklukları bile önlemede etkilidir. Hamile iken spor yapmak hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda anne adayı için aslında bir tedavidir. Doğru yapılan egzersizlerin doğum sırasında oluşacak gerilim, ağrı ve korkuyu minimuma indirerek doğumun en kısa ve rahat bir şekilde yapılmasına katkı sağladığı da bir gerçektir.



Hamilelik sürecinde karşılaşılan ilk değişimlerden birisi; bebeğin büyümesine bağlı olarak gün geçtikçe büyüyen rahim ve annenin ağırlık merkezinin öne doğru yer değiştirmesidir. Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi ve vücudun buna ayak uydurması ile birlikte hamilelerde vücut duruşu (postür) iyice bozulur. Buna doğum sonrasında devam eden yanlış pozisyonda emzirme ve hareketsizlik de eklenince, hamilelik sonrası kalıcı bir duruş bozukluğu kadınların en çok yaşadığı sorunlardan birisidir.



Hamileliğin ilerleyen haftalarında ise diğer bir şekil bozukluğu ön plana çıkar. Hamile kadınlarda görülen ve paytak (waddling) yürüyüş dediğimiz yürüyüş tipi gelişir. Paytak yürümek bacak iç kaslarını zayıflatacağı için hamilelik süresince zayıflayan bacak kaslarının güçlendirilmesi için egzersiz çalışmaları yapılması önemlidir.

Hamilelikte yapılması gereken en önemli egzersizlerden birisi hiç şüphesiz “nefes egzersizleri” dir. Nefesini doğru kullanmayı öğrenmiş bir anne adayı hem hamileliğini daha rahat yaşar hem de normal doğum sırasında daha rahat bir doğum yapma avantajı elde eder.



Hamileler için unutulmaması gereken tek nokta doğru egzersizleri yapmalarıdır. Bir uzman eşliğinde yapılan egzersiz programları ile bacak ve pelvis kasları güçlenecek ve hamilelikte yaşanan en önemli sorunlardan birisi olan basur sorunu da büyük oranda hafifleyecektir.

