Hamilelikte Yorgunlukla Başa Çıkma Yolları

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Görgen, hamilelikte yorgunluğun nedenleri ve başa çıkmanın yolları hakkında önemli bilgiler verdi...



Vücudunuzun Dediklerini Önemseyin

Yatmaya her zamankinden daha erken gitmekle yorgunluk hissine başlangıç yapılır genellikle. Gün içinde ufak şekerlemeler yapmayı rutin haline getirin ve eğer çalıştığınız yerde ayrı bir odanız varsa kapıyı kapatıp başınızı biraz dinlendirin.



Günlük Yaşamı Yavaşlatın...

Gereksiz sosyal toplantıları ve ev işlerini en aza indirgeyin. Eğer ev dışında çalışıyorsanız planlarınızı biraz işten erken çıkmak üzere yapabilir, aralıklarla izin alarak dinlenebilirsiniz...



Doğru Beslenin!

Hamilelik, günde fazladan 300 kalori gerektirir. Bu kotayı patates cipsleri ve şekerli barlarla doldurmayın. Meyve sebze, tam tahıllı ekmek ve yağsız sütten oluşan sağlıklı bir beslenme sizi daha da enerjik yapacaktır. Ara öğünlerde meyve veya yoğurt tüketimi de oldukça yararlı olacaktır.



Yeterli Sıvı Alımı

Kafeinli, gazlı içeceklerden uzak durup bol miktarda su içmeye özen gösterin.



Düzenli Egzersiz Yapın

Düzenli yapılan 20-30 dakikalık aktivite sizi daha enerjik hissettirir. Gerilme ve derin nefes alarak yapılan egzersizler çok faydalı olacaktır. Tabii ki egzersiz programınızı doktorunuza danışıp ayarlamanız uygun olacaktır.











