H&M Studio İlkbahar-Yaz 2017 Koleksiyonu

Kadın ve ilk kez erkek ürünlerini kapsayan koleksiyon ilhamını; sevgiden, bale ve zarafetinden, gücünden alıyor ve "Şimdi gör ve hemen al" mottosuyla yola çıkıyor.



H&M’nin bu dikkat çekici koleksiyonunun sunumu için, ikonik bir anlam taşıyan Tennis Club de Paris'in muazzam büyüklükteki beton alanı, sıcak ve samimi bir defile alanine dönüştürüldü. Gigi ve Bella Hadid, Adwoa Aboah, Amber Valletta, Jordan Barrett ve Luis Borges gibi son dönemin en popüler modellerin yer aldığı defile; özel dikim ile spor giyim arasında tutturulan denge, hafif ve ince örgülü yün giysiler, parlak pembeler, siyah - beyaz parçalar ve yürüyüş sandaletleri ile dikkatleri çekti.



H&M Tasarım Başkanı ve Kreatif Direktörü Pernilla Wohlfahrt, koleksiyonunu, "Bu koleksiyon ile küresel bir sevgi mesajı iletmek istiyoruz. Sözcükleri tekrar ve tekrar, bir şerit gibi üzerinde taşıyan ve önemli bir şeyin devamlı hatırlatmasını yapan bazı ürünler mevcut. Öyle geliyor ki, hayatlarımızda pozitif duygulara ve düşüncelere şu an her zamankinden de fazla ihtiyacımız var." sözleriyle anlatıyor.

