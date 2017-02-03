H&M’den Farkındalık Odaklı Bir Koleksiyon: Conscious Exclusive

Koleksiyon süpermodel Natalia Vodianova tarafından sergileniyor ve geri kazanıldırılmış plastik kıyı atıklarından yapılan bir elbise içeriyor.



Aralıksız 6. yılında bir koleksiyon daha hazırlayan H&M, bu seferde de sürdürülebilir materyallerle işlenmiş parçalar odaklı bir koleksiyon sunuyor. Ayrıca bu sene ilk kez çocuklara da yönelik bir Conscious serisi de sunuluyor. Erkeklere özel sürdürülebilir moda gereksinimleri de bir kapsül koleksiyon ile modaseverlerin karşısına çıkıyor.



Koleksiyonun kadınlara özel tarafında ise organik yağlardan üretilmiş bir parfüm ve kıyı atıklarından geri kazanıldırılmış polyester olan BIONIC®'ten üretilmiş pudra pembesi plise bir elbise bulunuyor.



H&M'in Tasarım Başkanı ve Kreatif Direktörü Pernilla Wohlfahrt koleksiyon ile ilgili olarak "H&M tasarım ekibi için bu yılın Conscious Exclusive koleksiyonu bir düş kurma ve hem alışılmadık hem de güzel parçalar yaratma fırsatı. BIONIC®'ten üretilen hassas plise elbisede yaptığımız gibi, sürdürülebilir materyallerle neler yapılabildiğini sergilemek gerçekten harika bir şey." diyor.



Koleksiyonun yüzü Natalia Vodianova ise "H&M Conscious Exclusive kampanyasında yer almaktan gurur duyuyorum. Koleksiyonda kullanılan sürdürülebilir kumaşlardaki gelişimi görmek muhteşem bir şey; moda için daha sürdürülebilir bir geleceğe işaret ediyor." dedi.



Kadın, erkek ve çocuklara yönelik hazırlanan H&M Conscious Exclusive koleksiyonuna 20 Nisan'dan itibaren internetten ve belirlenen bazı mağazalardan ulaşılabilecek.