H&M’den Yepyeni Bir Marka: Arket

COS, & Other Stories, Monki, Weekday ve Cheap Monday gibi markaları hali hazırda çatısı altında bulunuduran H&M, yeni markası Arket’i de 2017 sonbaharında hayata geçirmeye hazırlanıyor.



H&M CEO’su Karl-Johan Arket’i; erkekler, kadınlar ve çocuklar için geniş kapsamlı ürünlerin yanında ev için de çeşitli parçaların olacağı bir maka olarak tanımlıyor. Yeni marka ile sektöre başka bir soluk getirecek olan H&M, Arket’in fiyatlarını ise alışık olduğumuzdan biraz daha yüksek tutacak. İlk mağazasını Londra’da açacak olan marka, devamında ise Avrupa’da büyümeyi hedefliyor. Mağaza açılışı ile birlikte tam 18 Avrupa ülkesinde online satış da eş zamanlı olarak başlayacak.



Konsept mağaza tarzında planlanan Arket’te aynı zamanda seçili mağazalarda İskandinav çizgisinde bir mutfak da mağazaya gelen misafirlerini bekleyecek.

