Hangi Fırça, Nereye?

Kapatıcı Fırçası



Göz altındaki ton farklılıklarını ve morlukları kapatmak, ciltte homojen bir renk tonu elde etmek için kullanılıyor. Gereğinden fazla ürün kullanmayın, çünkü fazlası göz altındaki çizgilerinize dolabilir ve istenmeyen bir görüntüye sebep olabilir…



Kontür Fırçası



Açılı uçlu fırça olan bu parça; yanakları ortaya çıkarmayı, elmacık kemiklerini belirginleştirmeyi, yüzünüzü aydınlatmayı ve kontür tekniğini kolayca uygulamanızı sağlar.



Pudra Fırçası



En büyük fırçalardan olan pudra fırçası, yumuşacık olmasıyla dikkatleri çekiyor. Daha yoğun bir kapatıcılık sağlamak için tüm pudralarda kullanabilirsiniz.



Far Fırçası



Toz farları karıştırmak için yumuşak uçlu, daha sert farları kolayca sürmenizi sağlayan sert kıllı, buğulu göz makyajı yapmanızı sağlamak ve gölgelendirmek için küt uçlu, sürdüğünüz göz kalemini dağıtmak için kullanılan kısa, küçük uçlu ve açılı olanları var… En uygununu belirleyip almalısınız, seçenek çok!



Fondöten Fırçası



Kapatıcı fırçasının daha büyüğü olan bu fırçalar, fondötenin kusursuz ve homojen bir şekilde uygulanmasını, cilt tarafından emilmesini sağlıyor.



Kaş Fırçası



Açılı ucuyla pudra, toz veya su bazlı ürünlerin kolayca uygulanmasını ve kaşlarınızı belirginleştirip şekil vermenizi sağlıyor.



Allık Fırçası



Kılları diğer fırçalara oranla daha yumuşak olan bu fırçaların, kontür fırçasının aksine uçları açılı değil…



Eyeliner Fırçası



Sert, kısa, yoğun kıllı eyeliner fırçalarını kullanmak biraz maharet istiyor ama başardığınızda ortaya çıkan sonuç buna değer!





Dudak Fırçası



Kılları sık ve diğer fırçalara göre daha sert olan bu fırçalarla, rujlarınızı düzgün bir şekilde uygulayabilir; dudak çevresine şekil verebilirsiniz.



