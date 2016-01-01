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Hangi Fırça, Nereye?

Hangi Fırça, Nereye?

Fırça deyip geçmemek lazım… Tek fırçayla bütün makyajı yapma devri bitti! Hepsi aynı işe yarıyor gibi görünseler de aslında her biri farklı bir amaca hizmet ediyor… İşte fırçaların kullanım alanları!

Kapatıcı Fırçası

Göz altındaki ton farklılıklarını ve morlukları kapatmak, ciltte homojen bir renk tonu elde etmek için kullanılıyor. Gereğinden fazla ürün kullanmayın, çünkü fazlası göz altındaki çizgilerinize dolabilir ve istenmeyen bir görüntüye sebep olabilir…
 
Kontür Fırçası

Açılı uçlu fırça olan bu parça; yanakları ortaya çıkarmayı, elmacık kemiklerini belirginleştirmeyi, yüzünüzü aydınlatmayı ve kontür tekniğini kolayca uygulamanızı sağlar. 
 
Pudra Fırçası

En büyük fırçalardan olan pudra fırçası, yumuşacık olmasıyla dikkatleri çekiyor. Daha yoğun bir kapatıcılık sağlamak için tüm pudralarda kullanabilirsiniz. 
 
Far Fırçası

Toz farları karıştırmak için yumuşak uçlu, daha sert farları kolayca sürmenizi sağlayan sert kıllı, buğulu göz makyajı yapmanızı sağlamak ve gölgelendirmek için küt uçlu, sürdüğünüz göz kalemini dağıtmak için kullanılan kısa, küçük uçlu ve açılı olanları var… En uygununu belirleyip almalısınız, seçenek çok!
 
Fondöten Fırçası

Kapatıcı fırçasının daha büyüğü olan bu fırçalar, fondötenin kusursuz ve homojen bir şekilde uygulanmasını, cilt tarafından emilmesini sağlıyor. 
 
Kaş Fırçası

Açılı ucuyla pudra, toz veya su bazlı ürünlerin kolayca uygulanmasını ve kaşlarınızı belirginleştirip şekil vermenizi sağlıyor. 
 
Allık Fırçası

Kılları diğer fırçalara oranla daha yumuşak olan bu fırçaların, kontür fırçasının aksine uçları açılı değil…
 
Eyeliner Fırçası

Sert, kısa, yoğun kıllı eyeliner fırçalarını kullanmak biraz maharet istiyor ama başardığınızda ortaya çıkan sonuç buna değer!
 
 
Dudak Fırçası

Kılları sık ve diğer fırçalara göre daha sert olan bu fırçalarla, rujlarınızı düzgün bir şekilde uygulayabilir; dudak çevresine şekil verebilirsiniz.  
 
 

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