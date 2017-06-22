HAPPY-NES dünyaya açılmaya devam ediyor!

HAPPY-NES websitesi ve kendi mağazası başta olmak üzere, Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden Vakkorama, Troy Apple Store’lar ve tasarım butiklerinin yanı sıra sınırları aşmaya devam ederek yurtdışındaki birçok satış noktasına dünyaca ünlü e-ticaret sitesi fancy.com’u da ekledi!



Hermes, Alexander Wang ile kampanya yapan ve Drake, Khloe Kardashian, Justin Bieber, Kanye West, Jennifer Love Hewitt, Will Smitt, Rosie Huntington-Whitley gibi isimlerin üye olduğu Fancy.com ‘da özel kampanya yapan ilk Türk marka olan Happy-Nes, Temmuz ayından itibaren sitede satışta olacak!

Orijinal kulaklıklar, şarj kabloları, çanta aksesuarlarları, gözlük ipleri, flip floplar, telefon askıları ve kamera askıları olmak üzere birçok ürünü bünyesinde barındıran HAPPY-NES’ten alacağınız her bir ürünle aynı zamanda yardıma muhtaç çocuklara destek olarak, Tohum Otizm Derneği’ne de bağışta bulunuyorsunuz.