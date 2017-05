HAPPY-NES Flip Floplarla Yaza Renk Kat!

Ürün yelpazesinde sunduğu rengarenk flip floplarla stilinize özgünlük katarken, alacağınız her bir ürünle aynı zamanda yardıma muhtaç çocuklara destek olarak, Tohum Otizm Derneği’ne de bağışta bulunacaksınız.

Yaratıcı ve innovatif fikirleriyle kısa zamanda yükselen marka HAPPY-NES hikayesinin temeli 2014 yılına dayanıyor. Kite Sörf için dünyayı gezen bir çiftin günümüze taşımak istediği bilinçli insan yaratma projesi olarak yoluna çıkan markanın hikayesi; Afrika kabilelerinin renkleri, el emeği ve özgün örgü sanatını günümüz insanına aktarım ihtiyacı ile ortaya çıkıyor.

Bugün online websitesi başta olmak üzere, tasarım butikleri ile birlikte yurtdışında önde gelen birçok noktada sevenleriyle buluşan HAPPY-NES markasında üretilen her üründe tamamen el işçiliği kullanıyor. Her ürün, atölyede üretilirken doğası gereği aynı malzemeler kullanılsa da bir diğerinden farklılıklar taşıyor ve kendine has bir yorumu oluyor.

HAPPY-NES kulaklıklarda uzmanlaşıp sürekli yeni renk kombinasyonları yaratırken, her geçen gün bir yeni ürün tasarlamaya devam ediyor. Earphones, headphones, şarj kabloları, çanta aksesuarlarları, gözlük ipleri, flip floplar, telefon askıları ve kamera askıları markanın şu anda satışa sunulan ürünleri.