Hareketsizliğe Karşı Savaş Açın!

Hareketsiz yaşamın sağlığımız için tehlike çanları çaldığını ve birçok rahatsızlığın ilk nedenlerinden birisi olarak gösterildiğini ise hepimiz biliyoruz.



Sürekli oturarak çalışmak zorunda kalanları daha çok ilgilendiren bu konu ile ilgili olarak yeni bir araştırmadan size bahsetmemiz gerekiyor. İşte sizi her saat başı oturduğunuz yerden kaldıracak saat başı iki dakika egzersiz kuralı!



ABD’nin Utah Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ile hareketsizlik sorununa çözüm aranmıştır. Yapılan bu araştırmaya göre her saat sadece iki dakikalık egzersiz yapmak, erken ölüm riski başta olmak üzere hareketsizliğin vücudumuzda bıraktığı olumsuz etkileri azaltıyor. Siz de işyerinizde masanızın veya evdeki koltuğunuzdan kalkıp her saat başında iki dakika yürüyerek ya da herhangi bir temizlik işini hallederek küçük ama etkili bir egzersiz yapabilirsiniz.



Tabiki sadece saat başında yapacağınız iki dakikalık egzersizler ile yetinmemelisiniz! Günde 10.000 adım kuralı, aklınızın bir köşesinde yer edinmeli.