  1. Anasayfa
  2. Hareketsizliğe Karşı Savaş Açın!
Hareketsizliğe Karşı Savaş Açın!

Hareketsizliğe Karşı Savaş Açın!

Modern hayatın bize getirdiği en büyük sorunlardan biri hareketsizlik. Özellikle soğuk havanın etkisini gösterdiği kış aylarında hareket sayımızın gittikçe azaldığı bir gerçek.

Hareketsiz yaşamın sağlığımız için tehlike çanları çaldığını ve birçok rahatsızlığın ilk nedenlerinden birisi olarak gösterildiğini ise hepimiz biliyoruz.

Sürekli oturarak çalışmak zorunda kalanları daha çok ilgilendiren bu konu ile ilgili olarak yeni bir araştırmadan size bahsetmemiz gerekiyor. İşte sizi her saat başı oturduğunuz yerden kaldıracak saat başı iki dakika egzersiz kuralı!

ABD’nin Utah Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ile hareketsizlik sorununa çözüm aranmıştır.  Yapılan bu araştırmaya göre her saat sadece iki dakikalık egzersiz yapmak, erken ölüm riski başta olmak üzere hareketsizliğin vücudumuzda bıraktığı olumsuz etkileri azaltıyor. Siz de işyerinizde masanızın veya evdeki koltuğunuzdan kalkıp her saat başında iki dakika yürüyerek ya da herhangi bir temizlik işini hallederek küçük ama etkili bir egzersiz yapabilirsiniz.

Tabiki sadece saat başında yapacağınız iki dakikalık egzersizler ile yetinmemelisiniz! Günde 10.000 adım kuralı, aklınızın bir köşesinde yer edinmeli.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.