Harika Bir Yaz Tatiline Hazır Mısınız?

Muhafazakar yaşama ve tesettürlü kadınların hassasiyetlerine uygun en güzel oteller arasından seçiminizi yapmakta zorlanacaksınız…





Adin Beach Hotel, ANTALYA



Premium her şey dahil konseptiyle, konforlu ve sorunsuz bir tatil geçirmeniz için birçok hizmeti bünyesinde bulunduran Adin Beach Hotel, lüksü tatilinize katıyor. Şık Premium ve Flora odalarının yanı sıra deniz manzaralı villa seçenekleri de sunan otelde, hem otel konforu hem de özel havuzlu müstakil ev keyfi sürebilirsiniz. Bunların dışında damak zevkinize uygun yemekler bulabileceğiz restoran ve cafeler ile çeşitli spor faaliyetlerini de Adin Beach Hotel'de bulabilirsiniz.Yeşille mavinin eşsiz uyumuna doyacağınız Beyt Hotel'e sahil 200 metre mesafede. Otelin bulunduğu Pamucak Sahili Türkiye’nin en uzun sahillerinden birisi olup, ince deniz kumlarından oluşuyor. Farklı özelliklerdeki odaları, bay ve bayanlara özel havuzları, çeşitli aktiviteleri, Türk ve dünya mutfağından en özel örnekleri bulabileceğiniz alkolsüz mekanları ile Hotel Beyt'te ayrıca Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Şirince Köyü gibi kültürel geziler ile düzenlenen at ve Atv safarilerine de katılabilirsiniz. www.hotelbeyt.com Antalya'da hizmet verenyenilikçi ve mükemmeliyetçi hizmet anlayışını hem fiziksel donanımı hem hizmet kalitesi ile misafirlerine sonuna kadar hissettiriyor. Alanya Gazipaşa Havalimanına sadece 6 km uzaklıkta bulunan otel toplamda 6.500 metrekare alan üzerine kurulu. Farklı oda seçeneklerinden tam 100 odası olan Grand Akça'nın mavi bayraklı ve caretta caretta kaplumbağalarının doğal yumurtlama alanı olan sahilindeki özel plajı tatilinizin rengi olacak. Alkol hizmeti sunulmayan otelde ayrıca bay ve bayanlara özel olarak iki ayrı havuz da bulunuyor.Ailenizle birlikte huzur ve eğlence dolu bir tatil yapabilmeniz için hiçbir ayrıntının ihmal edilmediği Club Familia, Adnan Menders Havalimanına 90 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ege Bölgesinin alanında en iyi otellerinden biri olan otel, Türk misafirperverliği ve anlayış ile dikkatleri çekiyor. Mavi bayraklı denizi, bay ve bayanlara özel ayrı havuzları, plajları, her ihtiyacın düşünüldüğü lüks odaları, Türk ve dünya lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz zengin açık büfe mutfağı, çocuk oyun alanları ve animasyonları ile Club Familia Çeşme, ailece geçireceğiniz tatilinizi unutulmaz yapmaya aday...Elvin Deluxe Otel, Alanya’ya 17 km uzaklıkta Payallar bölgesinde bulunuyor. Denize sıfır kendine özel sahili ve plajı olan otel, yaklaşık 12.000 metrekare üzerine kurulmuş. Birçok ödül ve sertifikanın da sahibi olan Elvin Deluxe Otel; şık ve göz alıcı modern mimarisi, kumsalı, masmavi denizi, muhteşem manzarası ve hassasiyetlere uygun hizmetleriyle güzel bir tatil için vazgeçilmez bir adres. Bay ve bayanlara özel ayrı havuzların yanı sıra spa merkezleri ve alkolsüz restoran ve cafeler Elvin Deluxe'te sizleri bekliyor... www.elvindeluxe.com Bera Otel; ihtişamlı mimarisi, harika plajı ve denizi, muhteşem manzarasının yanı sıra misafirperverlik anlayışı ile tatillerinizi renklendiriyor. Çeşitli spor alanları, oyun salonları, su sporları, çocuklara yönelik etkinlikleri, akşam eğlence programları sunan Bera Otel’de ayrıca bayanlara özel havuz havuzlar, SPA merkezi, Türk hamamı, sauna ve masaj hizmeti de bulabilirsiniz. Kendinizi şımartmanız, ailenizle güzel bir tatil geçirebilmeniz için her şey bu otelde mevcut. alanya.bera.com.tr/alanyabera"Kaliteli ve huzurlu bir tatil" sloganı ve bu yöndeki ilkeleriyle hizmet verenAkdeniz'in en güzel noktalarından birinde yeşile ve maviye doyamayacağınız bir tatil vaadediyor. Türkiye'de alternatif turizmin öncü kuruluşlarından olaniki bin metrekare üzerine kurulmuş. denize sıfır olması ve toplamda altı büyük havuzu ile dikkatleri çekiyor. Ayrıca kadınlara özel havuzun da bulunduğu otelde; hamam, sauna, buhar odası ve yine kadınlara özel bir de cafe bulunuyor.