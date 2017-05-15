Hasır Çanta Nasıl Kombinlenir?

Herkese yeniden ve yeniden merhaba. Bu hafta öne çıkan trendlerden biri olan hasır çantalardan bahsedeceğim. Eğer stilinizi ve gardırobunuzu yaza uygun bir şekilde güncellemek istiyorsanız bu çantalar size aradığınız yeniliği sağlayacaktır.



Hasır dokuları sevmeyen var mıdır bilmiyorum ama gördüğüm anda bana yazı, tatili, denizi, güneşi ve kırları anımsatan bu mütevazi dokuya aşığım. Öyle işlenmemiş ve doğal ki…



Devasa hasır şapkalar içeren sezonun en dikkat çekici koleksiyonlarından olan Jacquemus İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonunun gönlümde ayrı bir yer edinmesinin esas sebeplerinden biri de bu: Hasır sevgim.



Jacquemus

Oversize Gömlek: ZARA 99,95 TL

Bileklik: MANGO 69,99 TL

Pantolon: ZARA 129,95 TL

Hasır Çanta: ZARA 159,95 TL

Terlik: ZARA 129,95 TL

Siyah elbise: LATİFA 319,00 TL

Gözlük: CHLOE €295

Terlik: MANGO 159,99 TL

Bambu Sepet Çanta: MANGO 179,99 TL

Şal: MANGO 39,99 TL

Tunik: ZARA 99,95 TL

Pantolon: MASSIMO DUTTI 269,00 TL

Bambu Sepet Çanta: MANGO 179,99 TL

Ayakkabı: MANGO 89,99 TL

Elbise: MASSIMO DUTTI 399,00 TL

Pötikare Desenli Gömlek: VIOLETA BY MANGO 179,99 TL

Hasır Çanta: YARGICI 189,90 TL

Sandalet: ZARA 179,95 TL

Hasır Çanta: ZARA 99,95 TL

Oversize Beyaz Gömlek: ZARA 89,95 TL

Mom Jeans: MANGO 119,99 TL

Gözlük: ZARA 69,95 TL

Bu yazıda örnek verirken yalnızca hasır çantalı sokak stillerini toplamadım. Örnek sayısını bollaştırarak hafızalarda iyice yer etmesi için hasır dokuları da içeren onlarca fotoğrafı bir araya getirdim. Uygulaması kolay ve hasır çantalara çok yakışan birkaç styling önerisinden sonra bu çantalara bakış açınız değişecek.Monokrom silüetlerin kavurucu sıcaklarda en sevdiği renk olan yaz beyazı, rahat kesimli modeller ile hasır çantaların sıkı dostlarından. Baştan aşağı beyaz veya ekru giyerek bu renklerin saflığını hasırın dokusunun doğallığı ile pekiştirebilirsiniz.Jane Birkin’in zamansız ve bir o kadar da çarpıcı stilinin unutulmaz parçalarından olan hasır sepetini, günlük hayatımızda kullanamayız belki ama bu modernleştirilmiş hasır çantaları sokak stilimize rahatlıkla uyarlayabiliriz.Hasır çantalar sadece beyaz ve ekru ile değil natürel renk tonlarının neredeyse hepsi ile eşsiz bir uyum sağlıyor.Sofistike ve cool görünmenizi, yazın güneş ışınlarını mıknatıs gibi çekecek olmanıza rağmen baştan aşağı siyah giyinmek kadar kolay sağlayacak yöntem sayısı azdır. Zemin rengi kara bir tahta gibiyken hasır çantalar kendilerini çok daha rahat gösterip kombinasyonda başrol oynayacaktır.Dantel biyeleri olan İspanyol esintili siyah elbise ve festival havasına yakışan yuvarlak camlı gözlükler… Bu görüntüyü tamamlayacak olan joker parça ise tabii ki hasır çanta. Mango’nun aşağıdaki bambu sepet çantasını geçen Cuma alışveriş önerilerinde paylaşmıştım. Çanta o hafta tükenmiş ama ben yine de yazıya ekliyorum. Mango’nun web sitesine girip “İstek Listesine Ekle” diyebilirsiniz.Siyah-beyaz kombinlerinize ekstra bir renk eklemek isteyip karar veremediğiniz zamanlarda da hasır dokulardan destek alabilirsiniz.Siyah palazzo pantolon ve kollarında minimal siyah bir kurdele taşıyan beyaz bir tuniğin ihtiyacı olan özgün dokuyu hasır çanta ile sağlamak mümkün.Pötikare yazısında bu desenin hasır çantaları nasıl sevdiğinden bahsetmiştim. Piknik sepeti ve piknik örtüsü genlerinden olsa gerek bu eküri yaz stillerinin ayrılmaz parçası. Hasır çantanın siyah-beyaz renklere ve bu renkleri içeren desenlere çok yakıştığını gördükten sonra puantiyeli elbiselerinizle hasır çantaları kullanarak Dolce&Gabbana referanslı kombinasyonlar da hazırlayabilirsiniz.Bol kesimli, uçuş uçuş beyaz bir elbise, üzerine giyilmiş uçları önde düğümlenmiş pötikare desenli gömlek, hasır çanta ve örgülü jüt tabanlı deri sandalet… Bu kombinasyonun üzerinizde olduğunu hayal ettiğiniz anda tatil moduna geçiyorsunuz.Tabii ki sezonun favori materyali olan hasırın olduğu bir yerde 90’ların kült kumaşı denimin olmadığı düşünülemezdi. Bir arada kusursuz görünen bu ikili ile denim pantolonun çiftlik köklerine gönderme yapan bir sokak stili oluşturabilirsiniz.Eğlenceli ve renkli detaylar içeren hasır çantaları, onların dilinden anlayacak jeanler ile kullanabilir, kombinasyonun neşeli sesini bir parça daha arttırmak için renkli çerçeveli güneş gözlüklerinden yardım alabilirsiniz.Hasır çantalar ile yaz temasına uygun silüetler oluşturmanın bir başka yolu ise hasır çantaları sezon trendlerinden çizgili desenler ile beraber kullanmak.Tüm bu anlattıklarım dışında natürel dokusundan dolayı onlarca renk tonu ile birlikte korkmadan kullanabileceğiniz bir parça hasır çanta. Yukarıda bahsettiğim pötikare ve puantiye desenleri dışında floral desenler ile kullanarak çiftlik, tropikal desenler ile kullanarak Ekvator havası yakalayabilirsiniz.Bu haftalık da benden bu kadar. Yazmamı istediğiniz konular varsa yorum kısmına yazabilir ve bir sonraki yazının konusunu belirlemede bana yardım edebilirsiniz. Haftaya pazartesi görüşmek üzere.. Sevgiler..