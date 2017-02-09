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Havuçla Gelen Güzellik

Havuçla Gelen Güzellik

Kuru Saçlar İçin Doğal Nemlendirici ‘Ashley Joy Argan Saç Bakım Serumu’

Kuru, nemini yitirmiş ve yıpranmış saçlar ‘Ashley Joy Saç Bakım Serumu’ ile ipeksi bir yumuşaklığa kavuşuyor.
 
Paraben içermeyen doğal formüllü ürünleriyle dikkat çeken Ashley Joy, yeni bakım serumu ile saçınıza sağlık aşılamaya devam ediyor. Ashley Joy Argan Saç Bakım Serumu, argan ve havuç başta olmak üzere içerdiği bitkisel yağlar ile saçınızı dipten uca besleyerek yoğun bir bakım yapıyor.
 
Başta beta-karoten ve A vitamini olmak üzere antioksidanlar ve vitaminler bakımından da zengin olan serum, havuç ve argan yağının iyileştirici gücüyle saçtaki yaşlanmayı yavaşlatıyor. İçeriğindeki E vitamini ile saçın kırılmasını önleyen ürün, doğal nemlendirici görevi görüyor ve kuru saçları bakım yaparak güçlendiriyor. Durulama gerektirmeyen bakım serumu, düzenli kullanımda saç uçlarının kırılmasını engelliyor ve saça nem kazandırarak hızla uzamasını sağlıyor
 
Kişisel bakım markanız Ashley Joy’un saç bakım serumuna Watsons mağazalarının yanı sıra Harvey Nichols, Brandroom, Lidyana.com ve makyajtrendi.com’dan ulaşabilirsiniz.
 
Ashley Joy Saç Bakım Serumu fiyatı: 45.90 TL
 


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