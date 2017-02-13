Hay Sağlık Merkezi 24. Yılını Kutladı!

Bilgilendirici seminerlerin olduğu ve sağlıklı lezzetli bir vejetaryen menünün sunulduğu davet, yoğun ilgiyle karşılandı.



İlk konuşmacı astrolog Filiz Özkol, bu yılki ay ve güneş tutulmalarının bizler, ülkemiz ve dünya üzerindeki etkilerini anlattı. Bu yıl sonuna kadar sert enerjilerin ağırlıkta olacağını belirtti ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguladı.



Estetik Medikal Doktoru Tolunay Zeybekler, bıçaksız ve doğal görünümlü tıbbi estetikteki son gelişmeleri aktardı. Özellikle Thermage (radyofrekans ışınlarıyla kırışıklık ve sıkılaşma tedavisi ), örümcekağı, somon mezoterapisi ile botoks ve dolgu uygulamalarındaki aşırılıkların ve hataların düzeltilmesi konusunda bilgiler aktardı.



Uzm. Dr. Ender Saraç ise stresli ve kötü beslenilen bu dönemde birçok hastalığın temelinin atıldığını belirtti. Genç ve sağlıklı kalmak için doğal tedavilerin ve yöntemlerin sırlarını paylaştı. Konuklara, “Ruhsal Gelişim ve Kader” kitabından bazı ruhsal gelişim ve stres yönetimi konusunda bilgiler verdi.Amerikalı doktor Alexis Ware, Theta Şifa Yöntemi ile ilgili bilgiler verdi ve bilinçaltına şifa aktarmayla ilgili ipuçları verdi.Amerika’da, pek çok tanınmış kişinin ve Hollywood starlarının danışmanı Şaman Durek Verrett, çok ilgi çeken bir konuşma yaptı. Türkiye’nin dünyanın değişiminde kilit rol oynayacağını ve hatta bütün dünyayı değiştirebileceğini söyledi. Kişilerin bilinçaltındaki blokajların hastalıklara dönüşebileceğini vurguladı ve gruba toplu bir meditasyon yaptırdı.Davette ikram edilen menü büyük bir ilgiyle karşılandı. Bıldırcın yumurtası ve manda yoğurdundan yapılan çılbır, kinoa kısırı, avokadodan yapılan puding, organik tarhana cipsi, kinoalı ve chia tohumlu krep yoğun ilgi gördü.Davete; Demet Sabancı, Arzu Sabancı, Sevim Uyar, Meltem Demir, Ahu Aysal, Aylin Kotil, Müge Sırmabıyık, Etel Baler, Zuhal Pirinçcioğlu, Ayşe Tolga, Zahide Yetiş, Burcu Ziyal, Hülya Kalyoncu, Sema Maliki, Esra Ceyhan, Aslı Hünel, Petek Ertüre, Nergis Pekuysal, Ece Vahapoğlu gibi tanınmış isimler katıldı.