Bu hafta da aynı konuya eklemeler yapmak istiyorum. İçimizdeki isteksizliği yönetmek için önce başaramam sesini bastırıyoruz sonra eylemsizlikten uzaklaşıyoruz ve şimdide isteksizlik hissettiğimiz konunun bize yarar ve zararlarını değerlendirmesini konuşalım. Bu hayatta karşımıza çıkan her şey ya zararlıdır ya da yararlıdır, başka seçenek yok. Bizler yapacağımız şey bize ne kadar yararlıysa o zaman onu daha büyük motivasyonla yapmaya karar veririz. Yani bizler için yapacağımız işin bize fayda sağlaması lazım. Yine örnekleyerek gidelim, mesela diş fırçalamayı alışkanlık haline getirmek için kendimiz veya çocuğumuz için ne gibi fayda ve zarar olarak ayrım yapabiliriz bir düşünelim. Ağız ve diş sağlığının zararları nelerdir, ağız sağlığı kişinin beyin ve beden sağlığını etkileyen bir faktör. Biriyle konuşurken en çok göze gelen yer ağızdır, temiz olması karşımızdaki kişiye karşı itibarımızı dahi değiştirir, kirli diş ağız kokusu yapar ve bizi itici hale getirebilir. Peki, şimdi ise ağız ve diş sağlığının faydaları nelerdir onlara bakalım; dişlerimizin temizliği ile bağışıklık ve savunma sistemimize olumlu katkı sağlayabiliriz, temizlik imandandır o zaman Rabbimin kullarından istediği gibi temiz oluruz. Bu örnek ve yarar, zarar konusunu sizler daha da çoğaltabilirsiniz.



Evet, bu örnekle anlatmak istediğim ne peki? Bizler de bir konu hakkında üzerimizde isteksizlik hissedersek elimize bir kâğıt kalem alıp konuya dair iyice, detaylı, tarafsız düşünüp yararlarını ve zararlarını çıkartabiliriz ve eğer faydalar fazla çıkıyorsa hemen o iş için harekete geçebiliriz.



Yeni bir teknik ise ki bu benim en sevdiğim ve çokça kullandığım bir tekniktir. Karşımıza çıkan konuyu yapabildiğimizi hayal etmek. Bilinç ve bilinçaltını yüce Rabbim birbirinden farklı yaratmış, bilinçaltı bir olayın gerçek olup olmadığını anlayamıyor eğer hayalini kurup, olmuş gibi yapabiliyorsak bir durumu ve bunu tekrar ediyorsak bilinçaltı bir süre sonra o olay gerçekten olmuş gibi bizi destekliyor. O yüzden hayalimizde yaptığımızı filende yaparız ya da hayalen yapamadığımızı filende yapamayız. Komik ve anlamsız hatta saçma gelebilir ama Rabbim bilinç ve bilinçaltına böyle bir mucize vermiş, bizler de neden bize verilen bu mucizeyi kullanmayalım…



YAŞAM KOÇU AYŞE GÜLER USTA

