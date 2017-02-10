Hayal Gücünün Sihirli Ağı
Tiziana Terenzi Sınırları zorlayan yaratıcı araştırmalar, yenilikçi tasarım ve lüks mücevher geleneğini birleştirdiği yeni projesini sunar.
“Tiziana Terenzi Assoluto Collection” ile kapılar rüya gibi evrene açılıyor.
Tiziana, yaratıcı araştırmalara imza atma dürtüsü ile; yenilikçi tasarım ve en önemli temsilcilerinden biri olduğu İtalyan tarzı lüks mücevher geleneğini, kardeşi Paolo’nun çılgın vizyonuyla mükemmel bir şekilde örtüştürdü. İkili, yeni sınırları keşfetmek adına hiç bitmeyecek bir yolculuğa çıktılar.
“Rüya gibi tecrübeler ve gerçek deneyimlerin sihri, Assoluto koleksiyonunda bir araya geliyor: Sınırlı kişiye ulaşacak, değerli eşsizliğin damlaları.”
Tamamen el yapımı İtalyan mücevherlerinin tasarımsal mükemmelliği, isimlerini aldıkları yıldız tozlarının ışığının özünü sunan, kıymetli ve ender bulunan esansları bir çatı altında buluşturur. Evrenin sonsuzluğunda yer alan ekstra parlak yıldız, şimdi de bir Assoluto damlasında yer alıyor.
TIZIANA TERENZI - ADHIL
Koleksiyonun ilk parfümü Adhil’in üst notalarında siyah Frenk üzümü, yeşil notalar ve anason; orta notalarında Grandiflorum yasemini ve meltemsi bir esinti; alt notalarında ise Avustralya sandalağacı, heliotrope, amiris, amber, vanilya tohumu ve meşe yosunu bulunuyor.
“Bu tasarımda hissedilen gerilimin dengesi nefes kesicidir, yaz akşamında hissedilen ılık bir rüzgarı andırır. Soylu yasemin ve yıldız anasonun uyumsuzluğun harmonik dengesi ile hayal dünyasının kapısını aralar. Rüya gibi çağrışımlar, sandalağacı ve miskin gücü ve heliotrope ve amberin kalıcılığıyla desteklenir.”
Paolo Terenzi 100 ml – 2940 TL. Harvey Nichols Kanyon, Beymen Zorlu ve Nişantaşı Home of Scents mağazalarında satışta!
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