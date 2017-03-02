Hayalinizdeki Gelin Olmak İçin…

Saç ve makyajı yapan kişilerin arasındaki uyumdan düğünün konseptine uygun modellerin belirlenmesine ve düğün öncesi yapılması gereken bakım kürlerine kadar birçok önemli tavsiyeleri var Garage Hair Repair ekibinden kuaför Güney Aslan ve makyaj sanatçıcı Zübeyde Kaycı’nın.



Son birkaç sezondur gelin adayları çok yapılı, düğünün eğlenceli havasına gölge düşürecek, rahatsız saçlar istemiyorlar. Hayatlarının en güzel günlerinden birini "Saçım bozulmuş mudur?" korkusu ile geçirmek onların seçimlerinde oldukça etkili oluyor. Doğallıktan yanalar. Bu Garage Hair Repair olarak bizim de benimsediğimiz sağlıklı ve doğal saçlar mottosu ile çok iyi örtüşüyor. Daha natürel saç toplamaları, bohem örgüler ve doğal dalgalandırılmış, volümlü açık saçlar tercih ediliyor.Gelin adaylarına en önemli önerim nasıl gelinlik seçimi ya da forma girmek vs. gibi konular için aylar öncesinden hazırlıklara başlıyorlar. Saç ve makyaj konusunda da aynı hassasiyeti göstererek 1 - 1 buçuk ay öncesinden kiminle çalışacaklarını seçmeleri çok önemli. Hem son dakikada aslında kafalarının hiç de uymadığı bir kuaför ya da makyaj artisti ile çalışmak zorunda kalmazlar hem de bazı hazırlıklar önceden başlamalı. Mesela belki saç rengine bir müdahale gerekiyor ya da kesimine. Böyleceönceden çalışarak optimum saçı yakalayabiliriz. Hem de düzenli bakıma da başlamış oluruz. Makyaj konusunda da önceden görüşerek sadece nasıl renkler kullanılacağına değil mesela kaş şekline de bakmalıyız. Belki kalınlaştırmak gerekiyor ya da forma sokmak ya da gürleştirmek. Microblading, ustura ya da bize özel organik kaş bakım kürümüz ile gelinin hayalindeki kusursuz kaş şeklini yakalayabiliriz.Kır düğünü son yıllarda oldukça revaçta. Böyle durumlarda açık hava faktörünü hesaba katmak lazım. Nem ve sıcaklık da hesaba katılarak doğru ürün desteği gerekiyor. Biz bunun için yine gelin adaylarına bir ay kadar önceden bize gelerek planlamaya başlamalarını öneriyoruz. Garage Organics serisindeki saç serumu ile evlerinin rahatlığında haftada bir bakım yaparak hazırlanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bakımlı saçlar hem daha kolay şekil alır hem de natürel tasarımlara çok daha uygundur. Ayrıca ombre, sunkissed, brushlight gibi çok özel renklendirmelerimizle ünlü bir salonuz.Doğal ışıklarla aydınlatılmış saç modellerinin gelinlere çok daha yakıştığını ve güzelliklerini ortaya çıkardığını düşünüyoruz. Doğal bırakılmış, belki birkaç minik çiçekli aksesuarla ya da helenistik bir taç ile süslenmiş saç tasarımı gelinin stilini ve kır düğünlerinin atmosferini güzel tamamlıyor. Makyaj için bu tarz düğünlerde romantik pastel tonların kullanıldığı daha yumuşak geçişli modeller tercih ediyoruz. Kahve - bronz tonlarda hafif bir smokey göz makyajı ve onu tamamlayan şeftali, pembe tonlarda allık ve rujlar kır düğünlerine oldukça yakışıyor. Burada en dikkat edilmesi gereken konulardan biri kullanılan ürünlerin dış mekan ve sıcaklığı rağmen kalıcı olabilmesi ama bir yandan da doğallığını kaybetmemesi. Çok kalın pudralar, ten ürünleri ve keskin kontürler bu doğallığı bozacaktır.Otel ya da ağır salon düğünlerinde ise gelinliklerin de atmosfere uygun olması adına ihtişamlı ya da keskin hatlı tasarımlar tercih ediyorlar. Bu durumda doğal toplamalar gelinlik tasarımı ile uyum sağlamayabilir. O zaman daha net ve minimalist topuzlar tercih ediyoruz. Artık eski yıllarda görmeye alıştığımız balon tabir edilen abartılı topuzlar neyse ki gelin adayları tarafından da arzu edilmiyor. Makyajda yine minimalist ama etkili dokunuşlar önemli. Mesela yoğun bir takma kirpik, iyi boyutlandırılmış yüz hatları, ışığı kendine çeken highlight’ler ve kırmızı ya da bordo tonlarda bir ruj çok şık duracaktır.Gelinin makyajını ve saçını yapan kişilerin uyumlu çalışmaları çok önemli. Hatta ortak bir provada düşünülen saç ile makyajın uyumu da görülmeli. Saçlarında çok doğal bir hava yakalayıp makyajda ağır smokey uygulamalar, çok keskin gölgelere gitmek büyük bir tezat yaratıyor. Bu nedenle neredeyse “no make-up" make up yani yokmuş gibi makyaj Garage Studio’nun doğallık tavrına çok iyi uyuyor. Çünkü bu tarz makyajlar kusurları kapatarak gelini kedinin en iyi versiyonuna taşıyor. Fakat bu bazı gelinlere biraz radikal geliyor. Öyle durumlarda daha daha sade, yumuşak geçişli, romantik makyaj uygulamaları da zamane gelinlerinin hayallerindeki saçlarla uyum sağlayacaktır.Gelinler son yıllarda tek bir saç modeli ile tüm düğünü geçirmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü çoğunlukla düğünün ilerleyen saatlerindeki daha “hareketli” kısımda kıyafetlerini de değiştirerek daha konforlu elbiseler giyiyorlar. Başta da bahsettiğim gibi önceden yapılmış iyi hazırlık ve sağlıkla parlayan saçlar gelinin saç modelinin de kolaylıkla değişmesine yardımcı olacaktır. Biz bunun için daha ilk saçı hazırlarken ikincisine de kolaylıkla geçilecek bir alt yapı oluşturmaya dikkat ediyoruz. Yani önce spreylere boğulmuş kaskatı bir saçı sonradan natürel bir toplamaya çevirmeniz çok zor ama iki model içinde doğru olacak hazırlığı başta yaparsanız gelin hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan tek bir toka yardımıyla bile saç modelini değiştirebilir.Gelinlerin çok yaptıkları bir hata düğün için kişisel stillerinin çok dışında saç/makyaj modelleri denemek oluyor. Bu özel günü hayatınız boyunca hatırlayacaksınız, düğün albümüne bakıp yıllarca “kim bu yabancı” diye düşünmek ve keşkeler yaşamak istemezsiniz…