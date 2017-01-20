Hayatın İçinden: Çocuklarda Yalan Söyleme Alışkanlığı

Paniğe kapılmayın, bu yaşlarda kendini gösteren yalan söyleme durumu, çocukların kendilerini istemediği bir durumdan korumak amacıyla başvurduğu basit bir savunma mekanizmasıdır. Peki, çocukların yalan söyleme alışkanlıklarının altında yatan durum nedir? Çocukların yalanları ile karşılaşan aileler nasıl bir yol izlemelidir? İşte işin uzmanlarından çocukların yalan söyleme sorunu ile baş etme yolları…



Özellikle üç yaşından itibaren çocukların hayal dünyası iyice genişler ve genişleyen hayal dünyası yalanları da içine dâhil ediyor. Bu süreçte ebeveynlerin ilk yapması gereken şey durumu kabullenmek. Diğer bir adım ise çocuğunuzun yalan söylediğini düşünüyorsanız, bu durumun üzerini ört-pas etmeden arkasındaki sebepleri araştırın.



Çocuklar, çoğu davranışlarında olduğu gibi yalan söyleme eylemini de anne ve babalarından öğrenirler. Sizin farkında olmadan söylediğiniz bir yalan, o anda sizi izleyen ve bir kayıt cihazı gibi davranışlarınızı zihnine kaydeden çocuğunuzun dikkatini çekmeye başlar. Çocuğunuzun bu manzara karşısında zihninde canlanan tablo ise yalan söylemeyi kendini koruma yöntemi olarak görmesi oluyor. Peki, çocuklar sadece kendilerini korumak için mi yalan söylerler?



Çocukların yalan söylemesini tetikleyen sebepler arasında sadece kendilerini koruma içgüdüsü yok. Yalan söyleme durumunun arkasında anne ve babanın ilgisizliği, ailesinde/çevresinde çok fazla yalan söyleyen birilerinin olması, ceza ve ödül sistemi ile eğitilmesi sonucunda cezadan kaçmak vb. birçok neden sayılabilir.

Peki, çocuğunuzun yalan söylediğini düşünüyorsunuz, bu duruma engel olmak için neler yapmalısınız?

Öncelikle, yalan söylemesi için oluşabilecek ortamı oluşturmaktan kaçınmalıyız. Ebeveyn olarak davranış ve söylem arasında tutar olmasına dikkat etmeliyiz. Çocuğunuzu diğer kardeşler veya diğer çocuklar ile karşılaştırmamalı, çocuğumuza farklı olduğunu hissettirmeliyiz. Çocuğunuza gereken ilgiyi göstermeli ve doğru söylemenin önemini sık sık vurgulamalıyız.

