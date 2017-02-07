Hediyesiz 14 Şubat Büyük Risk!

Erkeklerde bu oran sadece yüzde 6.



Kadınların üçte biri, hediye ile taçlanmayan akşam yemeğini de “çok romantik bulmadıklarını” itiraf ediyor.



Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Hediye almakta güçlük çekenler bu özel gün öncesi kulaklarını iyi açmalı. Sevgilisi mutlaka nasıl bir hediye beklentisi içerisinde olduğu konusunda ipuçları verecektir.”



Sevgililer Günü artık kapıya dayandı. Henüz hediye konusunda bir fikir üretmediyseniz ya da “Hediyeye ne gerek var, aşkımız yeter” diyenlerdenseniz aman dikkat!



Yurt içi ve yurt dışındaki 400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un yaptığı araştırmaya göre, kadınların yüzde 54’ü, erkek arkadaşının bu özel günde hediye almamasını, ilişkinin bitmesi için gerekçe olarak görüyor. Erkeklerde bu oran sadece yüzde 6.



Kadınların sadece yüzde 8’i, 14 Şubat’ta kesinlikle hediye istemediğini belirtirken, hediyeye karşı olan erkeklerin oranı yüzde 26’yı buluyor.



Kadınların üçte biri hediye ile taçlanmayan Sevgililer Günü akşam yemeğini de “yeterince romantik bulmadıklarını” itiraf ediyor. Erkeklerde ise bu oran sıfıra yakın.



Kadınların yüzde 60’a yakını 50-100 TL aralığındaki hediyeyi “makul” olarak görürken, 50 TL’nin altındaki hediyelerin -hele de romantik bir düşünceyle planlanmadıkça- “sorgulanabilir” olduğu düşüncesindeler. Erkeklerin yüzde 70’e yakın kısmı ise -romantik olduğu sürece- hediyenin parasal değerinin kesinlikle önemli olmadığı görüşünde.



-Erkek o kadar da masum değil!



Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, araştırmada erkeklerin oldukça mütevazı görünmesine karşın, aslında bunun biraz da “başına gelecekleri önceden bilmekten” kaynaklandığının altını çiziyor.



Araştırmada, erkek ve kadın üyelerine geçen yıl hediye alıp almadıklarını da sorduklarını anlatan Kayral, “Kadınların yüzde 90’ı geçtiğimiz yıl sevgilisinden hediye aldığını belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 30’lara kadar geriliyor. 14 Şubat’ta hediye alınması ülkemizde sadece erkeğe verilmiş bir rol gibi algılanıyor. Bu yüzden erkekler zorunlu mütevazı. Yoksa diğer araştırmalarımızda doğum günü, babalar günü gibi özel günlerinde güçlü bir şekilde hediye beklentilerini dile getiriyorlar” diyor.



-Hediye seçerken neye dikkat edilmeli?



Hediye seçmekte güçlük çekenlere önerilerde de bulunan Kayral “Bu tür özel günler öncesi sevgilinizle birlikteyken kulaklarınızı iyi açın, mutlaka nasıl bir hediye beklentisi içinde olduğu konusunda ipuçları verecektir” ifadesini kullanıyor.



Kayral, şu önerilerde bulunuyor:



*Her şeyden önce hediye duygulara hitap etmeli ve kişinin kendisini özel hissetmesini sağlamalı.



*Hediye alırken kendinizi değil, sevgilinizi düşünün. “Ben çok severim” diyerek aldığınız bir hediye sevgilinizin hoşuna gitmeyebilir. Bu yüzden sevgilinizin hobileri, damak tadı hakkında mutlaka bilgi sahibi olun. Bu küçük bilgiler, hediye alırken size oldukça yardımcı olacaktır.



*Hediye olarak kesinlikle alınmaması gerekenlerin başında evcil hayvanlar geliyor.



*Bütçeniz pahalı bir hediye için müsait olmayabilir. Parasal değeri düşük olsa bile önemli olan kaça aldığınız değil, o hediyeyi nasıl sunduğunuzdur. Sevgilinin kalbine dokunan bir mektupla, bir notla verilmiş bir hediye, çok daha değerli bir hediyeden daha büyük anlam ifade eder.



*Kolaya kaçmayın. Sevgilinize ihtiyacı olduğunu bildiğiniz bir ürünü hediye olarak vermek, yaratıcılık sayılmaz. Teması aşk olan bir günde hediyeyi ihtiyaç giderici olarak düşünmek işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir ve ters etki yaratabilir.



*“Hediye tamam da alacağım hediyenin fiyatları Sevgililer Günü dolayısıyla uçmuş” diyorsanız, mutlaka online alışverişi tercih edin. Karşılaştırma siteleri sayesinde alacağınız ürünün en uygun fiyatlı olanını bulmanız mümkün olacaktır. Hediye alacağınız online mağazaya Avantajix.com gibi alışveriş yapan herkese nakit para ödeyen siteler üzerinden giderseniz, hediye tahmininizin ötesinde ucuza gelecektir.



*Hediye alma işini asla son dakikaya bırakmayın. Özellikle online alışverişte kargo bilgilerini çok iyi okuyun. 14 Şubat’tan önce geleceğinden emin olduğunuz hediyeyi sipariş verin.



*Hediyenizi sevgiliniz ile başbaşa yemek yiyeceğiniz bir mekanda vermeyi planlıyorsanız, gideceğiniz yere rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Normal bir günde bile artık birçok yere rezervasyonsuz gidilemez hale gelmişken, böyle özel bir zamanda bu ayrıntıyı kaçırmanız kolay affedilir bir durum olmayacaktır.



