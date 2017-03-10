Hem Ağlarım Hem Giderim: KINA GECESİ

Misafirler nerede ağırlanacak, ne ikram edilecek, canlı müzik mi olacak, yemekli mi olacak? Bunun için öncelikle kına organizasyonu için ayıracağın bütçeyi belirlemelisin.



Eskiden genellikle yakın aile ve arkadaş çevresi arasında olan kına geceleri kız tarafının evinde yapılırdı. Zamanla bu etkinlik büyük bir organizasyona dönüştü ve dışarıda, çay bahçesi, restoran, kafe gibi yerlerde daha kalabalık davetlilerle yapılmaya başlandı. Son geldiğimiz noktada ise yalılarda, kasırlarda, otellerde, kır düğünü mekânlarında adeta düğün öncesi bir düğün daha gibi görkemli bir şekilde yapılıyor.



Kına gecemde prensesler gibi hissetmek istiyorum, tefler çalınsın, kızlar oynasın, kınalar yakılsın diyorsan devir senin devrin. Hayal ettiğin her şeyi gerçekleştirebilirsin. Önce sen kına geceni nerede yapacağına karar ver. Hamamlar, oteller, saraylar, yalılar, restoranlar, bahçeler... Birçok seçeneğin var.



Seçtiğin mekânlarla yemekli ya da yemeksiz olarak anlaşma yapabilirsin. Bunlar elbette fiyatı etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Zaten bir mekânda yaptığında o mekanın bir kına gecesi paketi oluyor ve bu paketler genellikle aklına gelecek her detayı kapsıyor. Kına tahtı ve cibinliğinden tut, kına kızlarının dans ve davul gösterilerine kadar... Çünkü mekanlar kına geceleri için kına organizasyon firmaları ile çalışıyor ya da bünyelerinde böyle bir organizasyon ekibi barındırıyor.Eğer ihtişamlı bir kına organizasyonu yapacaksan kına kaftanı ya da bindallı giymek şart. Tüm geceyi kaftanla geçirmek zor olabilir. Alternatif bir abiye elbise kurtarıcınız olabilir.Kına hediyesi olarak gelen davetlilere ne verileceği de ayrı bir konu. Son yıllarda en çok ojeler, minik, çanta boy el kremleri, kokulu renkli minik sabunlar, kırmızı ya da pembe renklerde keseler, renk renk badem şekerleri, minik şişelerde Osmanlı şerbetleri ve lokumlar kına hediyesi oluyor. Öncesinde bir kına alışverişi yaparsanız birçok seçenek görmeniz mümkün olacak.