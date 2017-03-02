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Hem Doğal Hem Trend: Kumral Renk Saçlar

Hem Doğal Hem Trend: Kumral Renk Saçlar

Havaların soğuk derecelerden kurtulmaya başladığı ve Mart’ın gelmesi ile bahar coşkusunun şimdiden içimizi kapladığı şu günlerde, değişiklik yapmak isteyenler için de en uygun zaman!

Kış mevsiminde kullandığı saç rengini ilkbahar-yaz sezonunda da kullanmak istemeyenler için sezonun en trend saç renklerinden birisini bu yazımızda sizin için yakın markaja alacağız: kumral

Saç rengini değiştirmek isteyen kadınlar için sezonun trend nabzını tutan Sidney Que Colour Saç Salonu Renk Uzmanı Monique McMahon’a göre; bu sezon kumral tonlar oldukça revaçta! Ünlü renk uzmanı, gölgeli dipler veya baskın sarılar yerine bu sezonda daha natürel duran kumral tonlarına yönelmenin sizi daha modern ve zarif göstereceğini belirtiyor.

Ayrıca ünlü saç uzmanı bu tarz saçların en çok yanık ten ve koyu ya da yeşil gözlerde hoş durduğunu da belirtip yaz mevsiminde yanan tenlerin ortaya çıkması için kumral saç renklerine şans vermenin yanlış olmayacağını da belirtiyor.
 


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