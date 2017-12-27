Hem Sıcacık Hem Trend: Süet

Özellikle havaların soğuması ile birlikte moda trendleri arasında zirveye yerleşen süet parçalar, hem şıklığın hem de cool ve zarif bir tavrın en iyi yardımcılarından birisi oluyor.



Peki, sezonun ön plana çıkan ve sokak modasında neredeyse herkesin üzerine gördüğümüz süet parçalar arasında en popüler olanları hangileridir? İşte size hem şık hem de trend gözükmeniz için sunacağımız en popüler süet anahtar parçalar…Soğuk havalarda hem sokak modasında ve hem de kırmızı halıda sıkça görmeye başladığımız süet elbiseler, Hollywood’un ünlü isimlerinin de severek tercih ettiği süet parçalardan birisi. Kahve ve krem renginde tonları oldukça moda olan süet elbiseler, renkli süet modelleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor.Siz de bir süet elbise ve bir çizme kombini ile günlük şıklığı yakalayabilir, hem trend hem de zarif bir görüntü oluşturabilirsiniz.Süet modasının popüler olması ile birlikte hayatımıza giren süet çantalar, popülerliğini kimseye kaptırmayacak gibi. Pek çok farklı modelde üretilen süet çantalar arasında bizim favorilerimiz sırt çantası ve heybe şeklinde olan modeller.2016 yılının süet yılı olması ile birlikte revaçta olan süet ceketler, etkisini 2017 yılına da taşımış durumda. Farklı renklerde üretilen süet dokudaki bu ceketler ile siz de çabasız bir şıklık yakalayabilirsiniz.