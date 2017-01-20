Hem Şık Hem Cool: Bere

Soğuktan korunmak için tercih ettiğimiz şapkalar ve bereler; çoğu zaman saçlarımızı elektriklendirerek, sabah ayna karşısında bin bir dert ile verdiğimiz saç şeklini itina ile bozuyor. Öyleyse bere ve şapkalar ile birlikte doğru saç modelini kullanmak çok önemli. Peki, bereler ile birlikte kullanılacak en şık ve havalı saç modelleri hangileri?İşte bereniz ile birlikte çekinmeden kullanabileceğiniz en güzel saç modelleri:Berenizin dışında kalan saçlarınıza kısa bir fön işlemi ile doğal rüzgâr efekti verebilir, saçlarınızın daha havalı ve cool gözükmesini sağlayabilirsiniz.Saçlarınıza düzleştirici ya da kalın bir maşa ile yapacağınız doğal dalgalar, bereniz ile oldukça şık bir görüntü sağlıyor.Bere ile kullanılacak saç modelleri arasında en pratik saç modeli şüphesiz ensede toplanan saçlardır. Berenizi çıkardığınızda da saçlarınızın bozulmaması, gün içerisinde size kalan bonus olacak.Bob model saçlar, son zamanlarda en çok tercih edilen saç modelleri arasında yer alıyor. Modern ve havalı görüntüsü ile tercih edilen bob model saçlar, bereler ile güzel bir birliktelik sağlar. İsterseniz düz tercih edebilirsiniz fakat bizim önerimiz hafif dalgalandırdığınız bob model saçlarınızı berenizin altından çıkarmanız.Saç örgüsü, sezonun en çok tercih edilen saç modelleri arasında yer almaya devam ediyor. Bere ile şık ve cool bir görüntü oluşturmak istiyorsanız siz de saçınızın belirli tutamlarını gevşek bir şekilde örebilirsiniz.