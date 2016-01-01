Her Bütçeye Uygun Çapraz Askılı Çantalar

Farklı renkler ve boyutlar ile alternatif olarak oldukça geniş bir seçim yelpazesine sahip olan çapraz ve omuzdan askılı çanta modelleri, bunun yanında her kombine ve bütçeye de uygun!



İşte sezonun parlayan yıldızlarından birisi olan çapraz ve askılı çanta modelleri arasından, her bütçeye uygun çantalar bulabileceğiniz en trend markalar…



Bütçeniz 50 TL’nin altında ise;

Sezonun en popüler ürünlerinden birisi olan çapraz askılı çanta trendini çok fazla para vermeden takip etmek istiyorsanız, Stradivarius markasının sezonun en çok tercih edilen renklerde tasarladığı çapraz askılı çantalarına göz atmalısınız.



Çanta için 100 liraya kadar bir bütçe ayırdıysanız, sizin için kurtarıcı markalarından birisi Mango olacaktır. Her kombine rahatlıkla uyum sağlayan başarılı çapraz çanta modelleri ile dikkat çeken marka, özellikle genç kesimin gözdesi.Eğer çanta için 200 lira gibi bir bütçe ayırabilirseniz, tercih edebileceğiniz markalar daha da artacaktır. Bu markalar arasında başta, başarılı çanta modelleri ile dikkat çeken Zara geliyor. Dünyaca da ünlü olan bu markanın çapraz askılı çantaları, trendleri takip edenler arasında şimdiden ‘must have’ parçalardan birisi haline gelmiş görünüyor.