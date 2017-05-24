Her Derde Deva: Altın Süt

Tarifi elden ele değişse de faydalarında herkesin hemfikir olduğu altın sütü anlatacağız bugün sizlere.



Genel olarak zerdeçal, karabiber, süt ya da su ile yapılan altın süt; gece uyumadan önce yağlarınızı yakmaya yardımcı olacak ya da spor sonrasında kaslarınızı yenileyecek.



Baharatlı ama aynı zamanda rahatlatıcı ve sıcak tüketilen içecek, birçok faydası ile ünlü. İçerisinde süt olduğu için tatlı isteğini karşılayabiliyor. Zerdeçal da kanser ve alzheimer gibi hastalıkları önlemede, kas ağrılarını, gaz ve şişkinliği geçirmede, kilo vermeye yardımcı olması ve antidepresan etkisi göstermesi ile biliniyor daha çok. Peki, böyle yararları olan malzemelerle elde edeceğiniz altın sütün diğer faydaları neler?



Altın Sütün Faydaları



Altın süt öncelikle metabolizmanızı hızlandırıp kilo vermenize yardımcı olur. Hücre yenilenmesi sağladığı için cilt ve saç güzelliği sağlar. Enerjinizi yükseltip bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Eklem ile romatizma gibi sağlık sorunlarına iyi gelir; baş, diş vb. ağrıların kesilmesine fayda sağlar. Sindirimi kolaylaştırıp kabızlığı önler. Aynı zamanda hafızanızı da güçlendirir…



Altın Süt Tarifi



Malzemeler:



1 su bardağı süt ( Süt tercihinizi Hindistan cevizi sütü ya da badem sütünden yana da kullanabilirsiniz.)

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

Bal

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Dilerseniz altın sütünün faydalarını artırıp tadını daha da güzelleştirecek bu malzemeleri de kullanabilirsiniz.Bal dışındaki tüm malzemeleri (isteğe bağlı olanlar da dahil) bir küçük sos tenceresi veya cezvede birleştirin. Kısık ateşte devamlı karıştırarak kaynatın. Daha sonra bardağa alıp damak tadınıza göre bal ilave edip altın sütünüzü tüketin.