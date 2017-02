Her Derde Deva; Kuşburnu

Limonun 50 katı kadar C vitamini içeren kuşburnunun yararları da yapılan araştırmalarla ortaya konmuş. Çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise bağışıklık sisteminin güçlenmesi için başta çay olmak marmelat ve reçel olarak tüketiliyor.



Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, kuşburnunun yararlarını sizler için anlattı…



Vitamin Şampiyonu



C vitamini yönünden fazlaca zengin olan kuşburnu, vitamin ve mineraller bakımından da oldukça iyi. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi mineralleriyle vücut direncini artırıyor; sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde yarar sağlıyor.



Sindirim Kolaylığı



Kabızlık ve sindirimde sorun yaşayanlar için de doğal bir şifa kaynağı olan kuşburnu, düzenli tüketildiğinde kabızlığı giderip sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsak parazitlerini düşürüyor.



Kolesterolü Düzenler



Kandaki kötü kolesterolün düşürülmesi ve iyi kolesterol seviyesinin yükselmesini sağlayan kuşburnu, bu sebeple kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma kalkanı oluyor.



Kansere Karşı



İçeriğindeki güçlü antioksidanlarla beraber kuşburnu, kanser hücrelerinin hem büyümesini hem de gelişmesini engeller.



Kan Hastaları Dikkat!



İçerdiği K vitaminini nedeniyle kuşburnu, kanın pıhtılaşmasına sebep oluyor. Bu nedenle tromboz ve toplardamar iltihabı, tromboflebit gibi sorunları olan kişilerin kontrol altında tüketmelerinde fayda var.



Kansızlığı Önlemeye Yardımcı



Türkiye’de genel olarak görülen demir eksikliğine bağlı kansızlık da kuşburnu ile önlenebilir.





Yaşlanma Karşıtı



A vitamini yönünden zengin olması ile cildin elastikiyetini korumasını sağlıyor ve yaşlanma karşıtı etki gösteriyor. Kolajen seviyesini de artıran kuşburnu, yara izleri ve akneleri gidermenize yardımcı olur.



Kuşburnu Çayı Yapımı



- 6-7 adet kuşburnunu hafifçe ezerek çatlatın. Sonra da bir bardak sıcak suda 10 dakika kadar demleyin.

- Demleme esnasında kapağı kapalı tutun, suya geçen C vitamini yani askorbik asit kaybolmasın.

- Ne kadar çok kaynatırsanız içeriğindeki C vitamini o kadar azalacağından, demleme süresini çok da uzatmayın.

- Öğünlerinizden yaklaşık yarım saat sonra tüketin. Kuşburnunun zengin içeriğinden yararlanabilmek için, çayı hazırladıktan sonra 5 dakika içinde içmelisiniz.



Kuşburnu İle İlgili İpuçları



Soğuma esnasında C vitamini miktarı düştüğünden, marmelat ve pekmezde C vitamini oranı kuşburnu çayına göre daha düşük oluyor.

Marmeladını mutlaka şekersiz yapın.

Kuşburnunu ne şekilde saklarsanız saklayın, ama mutlaka ışıktan muhafaza edip cam kavanozda saklayın.