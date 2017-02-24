Her Gelin Güzeldir

Böyle durumlarda, gelinler kendilerini hızlı bir diyet programına sokmaya çalışıyorlar. Bu tip çözümler, gelinleri zayıflatmıyor aksine stres altına sokuyor.



Eğer kilo vermek istiyorsanız diyete zamanında başlamalısınız. Mesela 10 kiloyu, düğün gününden en az iki ay önce vermeye çalışmalısınız. Önünüze, doğru hedefler koyarak bir spor salonuna yazılmak doğru bir adım olacaktır. Bu tempoya düzenli beslenme ve günlük yarım saatlik egzersizler eklediğinizde nasıl hızla kilo verdiğinize siz de inanamayacaksınız.



Sağlıksız egzersiz programları yorulmaya ve fazlasıyla aç bırakacak diyetlere mahkum olmaya sebep oluyor. Bu tip, az efor sarf ederek kısa zamanda çok kilo verdiren ve kesin çözümler öngören diyet programlarına kanmayın. Öğün atlamak sağlıksız olmasının yanında sizi yüksek kalorili yiyecekler tüketmeye sürükleyebilir. Yanınızda bulunduracağınız hafif atıştırmalıklar gün boyu sizi hem zinde tutacak hem de akşam yemeğini fazla kaçırmamanızı sağlayacaktır.“Egzersize zamanım yok!” ya da “Egzersiz yapamayacak kadar yorgunum” şeklinde bahaneler üretmek yaygındır. Ama diyet ve egzersizin eş zamanlı olarak yürümesi gerekir. Hareket etmeden vücudunuz yakması gerektiği kadar kalori yakamaz. Eğer yeteri kadar zamanınız kalmadıysa, tüm güne yayacağınız 10 dakikalık etkili egzersiz paketlerini deneyebilirsiniz. Örneğin pilates, beden kaslarınızın kısa zamanda hızlıca cevap verdiği bir spordur. Bedeninizin kısa zamanda kendini toparlamasına ve sıkılaşmasına yardımcı olacaktır. Tabi bu süre içerisinde hafif öğünlerle beslenmeyi unutmayın.Şekle girmeyi, sizin için çok karmaşık veya üstesinden gelinemeyecek bir sorun olmaktan çıkarın! Bir gelinin düğününe hazırlık döneminde sahip olabileceği en önemli şey, kendini çok iyi hissetmesidir. Ve hangi bedende olursanız olun bütün gelinler düğün günlerinde güzeldir!