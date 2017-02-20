Her Güzel Şey Emek İster…

Pırlantanız, hayatınızdaki kıymetli anları temsil eden duygusal bir yatırımdır. Pırlantaların yolculuğu, milyarlarca yıl öncesine dayanır yani özel anlarda hediye edilen pırlanta sonsuzluktan bir parçadır. Ömür boyu süren bir tutkunun hikâyesidir pırlanta ve her biri diğerinden farklıdır. Mesela tektaş bir pırlanta yüzük, ‘Sen dünyada teksin’ demektir. İşte bu yüzden tektaş özel hissetmenizi sağlar ve içinizdeki gizemi yansıtır. Eski Mısırlı’larda aşk damarının direkt kalpten sol elin yüzük parmağına ulaştığına inanılır ve bu parmağa takılan yüzük bir nevi aşkınızın sonsuz bir çembere alındığını ifade eder. Yani milyonlarca yıl toprağın altında bekleyen pırlanta, ölümsüzlüğü yani ölümsüz aşkı sembolize eder.



Bu nedenle maddi değerinin yanında manevi bir değere de sahip pırlanta ve kıymetli taşlardan oluşan bir mücevheri, takıdan ayırmak gerekir. Takı ve mücevher birbirinden farklıdır. Takı, çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan aksesuarlardır. Mücevher ise pırlanta ile değerli taşların özgün bir tasarım ve hassas bir el işçiliği, göz nuru ve emekle birleşmesidir. Mücevheri değerli kılan, taşlar kadar kıymetli olan el işçiliğidir. Mazisi milyarlarca yıl öncesine dayanan, sonsuz aşkınızı temsil eden kıymetli taşlar, usta ellerde birer sanat eserine dönüşür ve en özel anlarınızı unutamayacağınız anılara dönüştürür. Mücevher tüm bu özelliklerinden dolayı bir aksesuar olarak kullanılan takıdan ayrı olarak değerlendirilmelidir.Günümüzde bilgiye, bilhassa internet ve sosyal medya aracılığı ile çok çabuk ulaşılabiliyor olması, bilgi kirliliğini arttırmakta ve tüketicileri yanlış yönlendirebilmektedir. Özel günlerde birçok mecrada yer alan reklam kampanyaları sayesinde herhangi bir takı, kolay bir şekilde mücevher olarak adlandırılarak sunulmaktadır. Elbette mücevher alırken dikkat edilmesi gereken hususlar renk, berraklık, kesim, karat ağırlığı, uluslararası sertifika vs. şeklinde madde madde sıralanabilir. Ancak sıralanması gereken kriterlerin başında yer alan en temel ve en önemli unsur güven olmalıdır. Çünkü mücevher alışverişi güven duymayı gerektirecek en önemli alışverişlerdendir. Bu nedenle hayatınızın en kıymetli anlarını size bir ömür boyu hatırlatacak kıymete ve duygusal değere sahip mücevherlerinizi alırken güven en önemli kriteriniz olsun.Unutmayın, her güzel şey emek ve zarafet ister.