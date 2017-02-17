Her Mevsim; Etek

Gelin, daha kış bitmemişken, baharı görmeye yolumuz varken etekleri saklandıkları yerden çıkaralım; uygun kombinleme taktikleri ile üşümeden de kışın etek giyebilelim…



@senaseveer

@senaseveer

Öncelikle tabii ki doğru eteği seçmelisiniz. Diz altı ya da maxi etek de giyseniz hava durumuna uygun bir kumaştan etek olması işinizi kolaylaştıracaktır. Her mağazada örneklerini bulabileceğimiz yün, deri, tüvit, süet veya kadife eteklerle üşümeden de şık olabilirsiniz.Eteklerinizi mutlaka opak çorap ile giyin. Upuzun bir etek de giymiş olsanız kalın çorap giymeniz gerek, bacakların üşümemesi önemli kural. Hatta tayt çoraplar bile duruma göre kullanılabilir, unutmayın…Hava soğuk, eteğinizi giydiniz; üzerinize stilinize de uygun uzun bir kaban veya palto giyip çıkmalısınız. Hem eteğin oluşturduğu havayı daha da şıklaştırmış hem de üşüme riskinizi azaltmış olacaksınız. Üzerinize aldığınız parçanın eteğinizin bittiği yerde olmasına veya biraz daha uzun olmasına da dikkat edebilirsiniz. Havaların uygun olduğu bir günde ise eteklerinizin üzerine belde biten kısa ceketler kullanmanız oldukça hoş olacaktır.