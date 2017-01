Her Şeyi Unutuyorum Diyenlere

Son zamanlarda en büyük şikâyetlerinizden birisi sürekli olarak bir şeyleri unutmak mı? Bazen yapacağınız işi, bazen bir arkadaşınıza verdiğiniz sözü, bazen ise evden çıkarken her şeyi kapattığınızı hatırlayamamak, hafızanız için güçlendirici takviyelere ihtiyaç olduğunu gösterir. Eğer siz de unutkanlıktan şikâyetçi iseniz; sizin için listelediğimiz yollar ile bu şikâyetinizi ortadan kaldırabilirsiniz.



İşte hafızanızı güçlendirmenin yolları…



Bulmaca çözmek

Bilgisayar, telefon ya da gazete eklerindeki bulmacalar… Hafızanızı sürekli olarak aktif tutan bulmacalar, hem bilgileri tazelemenize yardımcı olur hem de bildiklerinizi hatırlamaya çalışırken beyninizdeki sinapsları aktifleştirir. Bu sebeple zihninizi yorun, bulmaca çözün.



Doğal olanı tüketin

Doğanın mucizesine inanın. Sebze ve meyveler, hafızayı kuvvetlendirir ve zihni zinde tutar. Özellikle antioksidan içeriği zengin olan meyveler, aynı zamanda antosiyanin kaynağıdır ve bu madde Alzheimer hastalığına karşı savaşmanızda size yardımcı olacak. Brokoli ve ıspanak gibi yeşil sebzeler ile avokado, bu konuda oldukça iddialıdır.



İyi uyku uyumak

Yeterli ve kaliteli bir uyku, hayatınızın her alanını etkilediği gibi hafızanızın toparlamasını ve bildiklerinizi hatırlamanızı sağlıyor. Bu sebeple öğrenmek ve odaklanmak için ihtiyacınız olan uykuyu almak işin en önemli adımlarından birisi...



Hareket edin

Evet, hareket etmek hem vücut sağlığı hem de zihin ve beyin sağlığı için oldukça önemli. Her gün 40 dakika yürümek ya da koşmak, beyin sağlığını olumlu yönde etkiliyor.



Vitamin alın

Eğer hafızanızın güçsüz olduğunu düşünüyorsanız ve yakın zamanda unutkanlıklarınızdan çok şikâyetçi iseniz; hafıza güçlendirici vitaminler almaktan çekinmeyin. Üstelik vitamin desteği almak, ileriki yıllarda yaşanacak daha güçlü hafıza problemlerinin de önüne geçiyor.