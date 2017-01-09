Hermès’ten Yepyeni Bir Koku: ‘’Galop’’
Özgür ve coşkulu bu koku ile kalbinin dörtnala koşuşunu hisseden, geçmişiyle barışık, anı yaşayan ve cesaretle kendini geleceğe hazırlayan bir koku... Ve bu koku ile durmaksızın hareket halinde bir kadın; işte Hermès’in vücut bulmuş hali.
Bu duyguyu, gücü kokuya dönüştüren isim ise Christine Nagel. Alanında dünyanın önde gelen isimlerinden ve 2014 yılından bu yana Hermès parfümlerinin başındaki isim.
Nagel, Hermes’in yeni parfümü Galop ile hayvansı ve çiçeksi kokuları, erkeksi ve kadınsı; yani karşıtlıkların uzlaşmasına duyduğu gizli arzusunda bir araya getirmiş. Derinin gülü canlandırmasından, gülün ise deriyi kadınlaştırarak gücüne güç katmasından esinlenilerek tasarladığı Galop’un alt notalarındaki safran, deriyi vurgulamaya; ayva ise güle dolgunluk katmış…
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