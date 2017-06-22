Hilal Oğuzkan Online Mağaza ile Şıklık Çok Yakın

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil-Moda Tasarım bölümünden mezun tasarımcı, 2006 yılından itibaren kişiye özel abiye tasarımlar ve günlük giyime yönelik koleksiyonlar hazırlıyor. Devamında ise gelen güzel dönüşler ve yoğun ilgi ile önce 2012 Mayıs ayında houte couture (Day-Night-Bridal ) mağazasını, 2014 Ocak ayında da boutıque ( Day-Night ) mağazasını açıyor.





Moda anlayışını, "Müşterilerinin tasarımları içinde kendilerini mutlu hissetmeleri’’ olarak tanımlayan Hilal Oğuzkan, kendini sürekli yenileyerek büyüyen koleksiyonlarında kadınların hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceği şık tasarımlar sunuyor.

Düğün ve nikah merasimleri için gelinlik, özel günlerinizde zevkli abiye tasarımları, gündüz kombinlerinde de şıklığınızdan ödün vermemek için hazır giyim koleksiyonu bulabileceğiniz Hilal Oğuzkan tasarımlarında; modaya yön veren trendler yetenekli ellerde özgün parçalara dönüşüyor.Konfor ve rahatlık vaadeden tasarımların yanı sıra şık detaylarla hareketlendirilen tasarımlar, Hilal Oğuzkan’ın imzası diyebileceğimiz farklı dokulardaki kumaşların birbiri ile ahengini de en güzel şekilde yansıtıyor.Her yaşa ve ortama uygun tunik ve ceketler, tasarımları ile göz dolduran elbise ve abiyeler için şimdi en yakın Hilal Oğuzkan mağazasına ya da www.hilaloguzkan.com adresine gitmekte fayda var.Birbirinin aynısı tasarımlardan sıkılmışlar için farklı ve kaliteli kıyafetler bulabilmek, artık Hilal Oğuzkan online mağaza ile bir tık uzağınızda...19 Mayıs mah. Tüccarbaşı sok. Ateşpare sitesi No:8/3 A Blok ErenköyzErenköy mah. İstasyon cad. Erkoç Apt. No:13/A Erenköy

Instagram: @hilaloguzkan