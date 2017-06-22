Hilal Oğuzkan Online Mağaza ile Şıklık Çok Yakın
Muhafazakar moda dünyasının önde gelen isimlerinden Hilal Oğuzkan, açtığı mağazalar sonrasında online alışveriş sitesi www.hilaloguzkan.com ile artık modaseverlerin bir tık uzağında...
Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil-Moda Tasarım bölümünden mezun tasarımcı, 2006 yılından itibaren kişiye özel abiye tasarımlar ve günlük giyime yönelik koleksiyonlar hazırlıyor. Devamında ise gelen güzel dönüşler ve yoğun ilgi ile önce 2012 Mayıs ayında houte couture (Day-Night-Bridal ) mağazasını, 2014 Ocak ayında da boutıque ( Day-Night ) mağazasını açıyor.
HAYATIN HER ALANINDA HİLAL OĞUZKAN ŞIKLIĞI
KALİTE VE KONFOR BİR ARADA
Konfor ve rahatlık vaadeden tasarımların yanı sıra şık detaylarla hareketlendirilen tasarımlar, Hilal Oğuzkan’ın imzası diyebileceğimiz farklı dokulardaki kumaşların birbiri ile ahengini de en güzel şekilde yansıtıyor.
Her yaşa ve ortama uygun tunik ve ceketler, tasarımları ile göz dolduran elbise ve abiyeler için şimdi en yakın Hilal Oğuzkan mağazasına ya da www.hilaloguzkan.com adresine gitmekte fayda var.
Birbirinin aynısı tasarımlardan sıkılmışlar için farklı ve kaliteli kıyafetler bulabilmek, artık Hilal Oğuzkan online mağaza ile bir tık uzağınızda...
Mağaza: 19 Mayıs mah. Tüccarbaşı sok. Ateşpare sitesi No:8/3 A Blok Erenköyz
Butik: Erenköy mah. İstasyon cad. Erkoç Apt. No:13/A Erenköy
Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil-Moda Tasarım bölümünden mezun tasarımcı, 2006 yılından itibaren kişiye özel abiye tasarımlar ve günlük giyime yönelik koleksiyonlar hazırlıyor. Devamında ise gelen güzel dönüşler ve yoğun ilgi ile önce 2012 Mayıs ayında houte couture (Day-Night-Bridal ) mağazasını, 2014 Ocak ayında da boutıque ( Day-Night ) mağazasını açıyor.
HAYATIN HER ALANINDA HİLAL OĞUZKAN ŞIKLIĞI
Moda anlayışını, "Müşterilerinin tasarımları içinde kendilerini mutlu hissetmeleri’’ olarak tanımlayan Hilal Oğuzkan, kendini sürekli yenileyerek büyüyen koleksiyonlarında kadınların hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceği şık tasarımlar sunuyor.Düğün ve nikah merasimleri için gelinlik, özel günlerinizde zevkli abiye tasarımları, gündüz kombinlerinde de şıklığınızdan ödün vermemek için hazır giyim koleksiyonu bulabileceğiniz Hilal Oğuzkan tasarımlarında; modaya yön veren trendler yetenekli ellerde özgün parçalara dönüşüyor.
KALİTE VE KONFOR BİR ARADA
Konfor ve rahatlık vaadeden tasarımların yanı sıra şık detaylarla hareketlendirilen tasarımlar, Hilal Oğuzkan’ın imzası diyebileceğimiz farklı dokulardaki kumaşların birbiri ile ahengini de en güzel şekilde yansıtıyor.
Her yaşa ve ortama uygun tunik ve ceketler, tasarımları ile göz dolduran elbise ve abiyeler için şimdi en yakın Hilal Oğuzkan mağazasına ya da www.hilaloguzkan.com adresine gitmekte fayda var.
Birbirinin aynısı tasarımlardan sıkılmışlar için farklı ve kaliteli kıyafetler bulabilmek, artık Hilal Oğuzkan online mağaza ile bir tık uzağınızda...
Mağaza: 19 Mayıs mah. Tüccarbaşı sok. Ateşpare sitesi No:8/3 A Blok Erenköyz
Butik: Erenköy mah. İstasyon cad. Erkoç Apt. No:13/A Erenköy
Instagram: @hilaloguzkan
Benzer Haberler
Aysha’nın SeçtikleriSaç bakımından cilde, parfümden makyaja kadar birçok kategoride..
HAPPY-NES dünyaya açılmaya devam ediyor!Geleceğe yön veren eğlenceli modelleriyle kısa zamanda yükselen..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.