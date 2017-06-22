  1. Anasayfa
  2. Hilal Oğuzkan Online Mağaza ile Şıklık Çok Yakın
Hilal Oğuzkan Online Mağaza ile Şıklık Çok Yakın

Hilal Oğuzkan Online Mağaza ile Şıklık Çok Yakın

Muhafazakar moda dünyasının önde gelen isimlerinden Hilal Oğuzkan, açtığı mağazalar sonrasında online alışveriş sitesi www.hilaloguzkan.com ile artık modaseverlerin bir tık uzağında...

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil-Moda Tasarım bölümünden mezun tasarımcı, 2006 yılından itibaren kişiye özel abiye tasarımlar ve günlük giyime yönelik koleksiyonlar hazırlıyor. Devamında ise gelen güzel dönüşler ve yoğun ilgi ile önce 2012 Mayıs ayında houte couture (Day-Night-Bridal ) mağazasını, 2014 Ocak ayında da boutıque ( Day-Night ) mağazasını açıyor.
 

hilal oğuzkan
 
hilal oğuzkan


HAYATIN HER ALANINDA HİLAL OĞUZKAN ŞIKLIĞI
Moda anlayışını, "Müşterilerinin tasarımları içinde kendilerini mutlu hissetmeleri’’ olarak tanımlayan Hilal Oğuzkan, kendini sürekli yenileyerek büyüyen koleksiyonlarında kadınların hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceği şık tasarımlar sunuyor.
 
hilal oğuzkan
 
hilal oğuzkan
Düğün ve nikah merasimleri için gelinlik, özel günlerinizde zevkli abiye tasarımları, gündüz kombinlerinde de şıklığınızdan ödün vermemek için hazır giyim koleksiyonu bulabileceğiniz Hilal Oğuzkan tasarımlarında; modaya yön veren trendler yetenekli ellerde özgün parçalara dönüşüyor.
 
hilal oğuzkan
 
hilal oğuzkan

KALİTE VE KONFOR BİR ARADA
Konfor ve rahatlık vaadeden tasarımların yanı sıra şık detaylarla hareketlendirilen tasarımlar, Hilal Oğuzkan’ın imzası diyebileceğimiz farklı dokulardaki kumaşların birbiri ile ahengini de en güzel şekilde yansıtıyor.
Her yaşa ve ortama uygun tunik ve ceketler, tasarımları ile göz dolduran elbise ve abiyeler için şimdi en yakın Hilal Oğuzkan mağazasına ya da www.hilaloguzkan.com adresine gitmekte fayda var.
 
hilal oğuzkan
 
hilal oğuzkan

Birbirinin aynısı tasarımlardan sıkılmışlar için farklı ve kaliteli kıyafetler bulabilmek, artık Hilal Oğuzkan online mağaza ile bir tık uzağınızda...
 
hilal oğuzkan
 
hilal oğuzkan

 
Mağaza: 19 Mayıs mah. Tüccarbaşı sok. Ateşpare sitesi No:8/3 A Blok Erenköyz
 
Butik: Erenköy mah. İstasyon cad. Erkoç Apt. No:13/A Erenköy

Instagram: @hilaloguzkan

 
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.