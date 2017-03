Hollywood’dan Bir Osmanlı Hikâyesi

Yapımcılığını Y - Film ve Eastern Sunrise Films'in üstlendiği Türk ve Amerika'lı yapımcıların ortak projesi The Ottoman Lieutenant, ABD ve dünya perdelerinde yerini almaya hazır. Paladin’in ABD’de dağıtımını üstlendiği film bugün Amerika çapında gösterime girecek.



Amerika’da toplam 300 salonda, izleyici ile buluşacak filmin önümüzdeki günlerde tüm dünyada gösterime girmesi bekleniyor.



İzleyicilerin gösterime girmesini heyecanla beklediği The Ottoman Lieutenant, Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da, Amerikalı bir hemşirenin yakışıklı Osmanlı subayı ile yaşadığı benzersiz aşk hikayesini beyazperdeye taşıyacak.



Hera Hilmar’ın (Da Vinci’nin Şeytanları) canlandırdığı Lillie Rowe karakterinin gözünden anlatılan filmin diğer başrollerinde, Oscar ödüllü Ben Kingsley (Gandhi), Josh Hartnett (Pearl Harbor) , (Kara Şahin Düştü) ve Game of Thrones’ta canlandırdığı Dario Naharis karakteri ile tanıdığımız Michiel Huisman var.



Oyuncu kadrosunda Türkiye’den oyuncularında yer aldığı filmde: Halil Bey rolünde Haluk Bilginer ve Melih Paşa rolünde ilk defa bir Hollywood filminde rol alan Selçuk Yöntem sinemaseverler ile buluşacak.



Türk ve ABD’li yapımcıların gerçekleştirdikleri ilk Hollywood prodüksiyonu The Ottoman Lieutenant filminin yönetmen koltuğunda Joseph Ruben oturuyor. Senaryosu Jeff Stockwell’e ait filmin müziklerini ise Geof Zanelli yaptı.