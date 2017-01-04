Hollywood’un Yeni Gözdesi: Yarı Topuz Akımı

Örgülü saç modellerinden yarısı toplanan topuz modellerine kadar farklı görüntülerin sokak modasına damga vurduğu yeni sezonda, özellikle ünlü isimlerin de severek kullandığı ve oldukça popüler hale gelen bir saç modasından bahsetmeden duramayacağız: Yarı topuz akımı...



Yarı topuz akımı, klasik topuzların ciddiyetini alıp götüren ve topuz görüntüsünü günlük hayata adapte eden oldukça popüler bir saç modelidir. Son zamanlarda Hollywood'un yeni gözdesi olan yarı topuz akımı, günlük şıklıktan çıkıp kırmızı halı ve ünlü ödül törenleri davetlerine kadar her alanda kullanılmaya başlanmış durumda.



Siz de yarı topuz saç trendini denemek istiyorsanız, günlük kullanımda makyajınızı sade ve fresh bir şekilde tutarak; özel bir gece ya da davette ise makyajınızı daha net ve çarpıcı kılarak görüntünüzü doğru bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

