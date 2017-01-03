HTC U Ultra ve Yepyeni Özellikler

Sıvı Benzeri Cam Kaplama

HTC U Ultra'da kullanılan cam, özel bir malzemeden yapılmış. Hatta HTC, onu 'sıvı cam' etkisi olarak nitelendiriyor. Değişik ama etkileyici bir şekilde duran bu kaplama, piyasada bulunan diğer cam metal kaplama telefonlara göre daha farklı görünüyor.



Çift Ekran

HTC U Ultra’da, cihazın hemen üzerinde yer alan 2 inçlik ikinci ekran bulunuyor. Ayrıca 5.7-inç’lik U Ultra, oldukça büyük ve LG V20 ve Apple iPhone 7 Plus'dan da daha büyük ekrana sahip.



HTC Sense Companion

Bu, HTC'nin Sense arayüzündeki yeni bir özelliklerden biri. Sense Companion sayesinde, yağmur yağarken şemsiyenizi unutmamanızı veya birçok önemli bilgiyi sizlere sunan bir asistanınız olmuş oluyor.



HTC USonic

Cihazlarına yüksek ses kalitesi getirmesiyle bilinen HTC, şimdi de kulaklıklar ile ses kalitesini artırmayı hedefliyor. Yeni HTC USonic kulaklıkları, sesinizi otomatik olarak size uyacak şekilde ince ayar yapmak için bir sonik ayar yapıyor.



3D Ses Yakalama

HTC U Ultra, 4 adet daima yüksek hassasiyetli mikrofonlarla geliyor. Bu mikrofonlar sayesinde, konserlerde yüksek sesi kaydedebilir ya da kayıtlarınızda iyi ses çıkmasını sağlayabilirsiniz..



Apple’ın ardından HTC de yeni cihazındaki 3.5 mm kulaklık jakını çıkardı. Bunun yerine USB-C bağlantılı kulaklıklara ve / veya kablosuz Bluetooth sese yer veriliyor.MicroSD kart yuvası dönüşünü muhteşem yapıyor…HTC U Ultra’da kamera biraz dışarıya doğru çıkıyor. Geniş sensörü, lazer otomatik odaklaması ve 16MP kamerası ile süper geniş çekimler artık kolaylıkla yapılabiliyor.HTC U Ultra, amiral gemisi sınıfı donanımı ile 750 dolar fiyatında. Şimdiden ön siparişe sunulan telefon, Mart 2017'de ise teslim edilecek.