İçinizi Isıtacak Gemi Seyahatları

Küba’da salsa, Karayipler’de mercan plajlar…

Sıcacık iklimi, keyifli yeme-içme imkanları, ülke insanının karakteristik özellikleri ve muhteşem denizi ile Küba kış boyunca sizi bekliyor. Üstelik Küba’ya kadar gitmişken, Karayipler’in de güzelliklerini keşfetme fırsatınız olacak. MSC Opera gemisi ile Jamaica’da Montego Bay, Karayip adalarının incisi Cayman Adaları’nın Georgetown kenti, Meksika’nın popüler sahil kasabası Cozumel’e kadar hepsi bu tropik gemi seyahatinde. Gemi seyahatiniz boyunca deniz, güneş, kum keyfini de doyasıya yaşayabilir, bol bol güneşlenip, birbirinden güzel fotoğraflarla ve unutulmaz anılarla bu seyahatten dönebilirsiniz. Gemi seyahatlerinde kış dönemi olarak tabir edilen Şubat ve Nisan ayları arasında katılabileceğiniz bu gemi seyahatinde, 2,5 gün Küba’da gemide konaklama, toplamda 7 gecelik seyahatte, uçakla gidiş-dönüş ulaşımı dahil 1949 Euro’dan başlayan fiyatlarla MSC Cruises yetkili satış acentelerinden alabilirsiniz. Arzu ederseniz, yaz dönemi için de Küba-Karayipler seyahatine alternatif programlar için şimdiden yer ayırtıp, Erken Rezervasyon imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Arap Yarımadası ve Umman’da sıra dışı bir seyahat

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en güzel şehirleri Dubai, Abu Dhabi ve Sir Bani Yas adası ile Umman’ın Khasab ve Muscat şehirlerinde deniz, güneş ve ucuz alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Abu Dhabi’nin ihtişamını, Dubai’de Palmiye adası ile Burj Al Arab ve Burj Khalifa gibi yapıları denizden de görmüş olacaksınız. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilgi çekici adası Sir Bani Yas ve Umman’da Muscat ve Khasab’ın o güzel sahil şeridini gemiyle görmek, şehirleri başka bir bakış açısı ile keşfetme şansını sizlere verecek. Dilerseniz Khasab yerine Khor Al Fakkan’ı, hatta Bahreyn ülkesini de keşfedebileceğiniz alternatif tur paketleri de satın alabilirsiniz. MSC Fantasia gemisinde Türk kahvenizi de yudumlayarak yapabileceğiniz bu seyahat, Şubat-Nisan ayları arasında alternatifli tarihlerde, 7 gece Tam pansiyon konaklama yaparken, 2 ülke ve 5 şehri de keşfetme fırsatını yakalayacaksınız… Uçakla ulaşım dahil 999 Euro’dan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edebilirsiniz.





Akdeniz’de lezzet ve keşfe yolculuk.

En çok tercih edilen ve en popüler gemi seyahatlerinden biridir Akdeniz. Kışın ılıman bir tatil yapmak için, hem sunduğu imkanlar, hem kolay ulaşımı, hem de uygun fiyatı ile ön plana çıkar. 1 haftalık Akdeniz gemi seyahatine İtalya, Malta, İspanya ve Fransa olmak üzere 4 ülkeyi keşfedebilirsiniz. Gemi seyahati İtalya’nın keyifli liman şehri Cenova’dan başlayıp, İtalya’nın başkenti, kültür tarih kokan ve dünyanın en büyük imparatorluklarından birine ev sahipliği yapan Roma ile devam eder. İtalya’nın 5.ci büyük şehri ve Sicilya adasının gözdesi Palermo, Akdeniz’in en sıcak adalarından biri olan Malta’nın Valetta şehri, İspanya’nın incisi, Gaudi’nin ilham kaynağı olan Barselona ve Fransa’nın güzel liman şehri Marsilya’yı gezme şansınız olacak. MSC Splendida gemisi ile Şubat-Mart aylarında alternatifli tarihlerde, Türkçe rehberlik hizmetleri eşliğinde 859 Euro’dan başlayan uygun fiyatları ile uçakla gidiş-dönüş bileti dahil, 4 ülke görme şansınız olacak. Dilerseniz Nisan ile Haziran sonuna kadar olan, MSC Splendida gemilerine şimdiden rezervasyon yaptırıp, Erken Rezervasyon avantajlarından da faydalanabilirsiniz. Ayrıca Akdeniz’in en güzel şehirleri eşliğinde, sıcacık iklimi ile Kanarya Adaları’nı Mart ayı sonuna kadar alternatifli tarihler ve MSC Magnifica gemisi ile 12 gün boyunca tam pansiyon uçakla ulaşım dahil, 1359 Euro’dan başlayan fiyatlarla keşfedebilirsiniz.



