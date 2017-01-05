İddialı ve Cool: Yapay Kürkler

Kış geldiğinde üst üste giyinmekten hoşlanmayanlar ve genelde tek bir parça ile soğuktan korunmak isteyenler ise kendilerini sıcak tutacak palto ve dış giyim ürünlerini popüler hale getirdi.



İşte tek bir parça ile soğuktan korunmak isteyenlerin popüler hale getirdiği ve adeta sezona damgasını vurarak sokak modasını ele geçirmiş olan bir parça; rengârenk, desenli yapay kürkler...



2017 kış modasının en popüler parçalarından birisi olan yapay kürkler, sezonun en iddialı görüntülerinden birisine imza atıyor. Oldukça sıcak tutan ve bu sebeple tek parça ile soğuktan korunmayı düşünenlerin ilk tercihlerinden birisi olan yapay kürkler, bu sezon klasik leopar desenin dışına da çıkıyor. Çiçek deseni modellerinden tek renk modellerine kadar geniş bir seçenek alternatifi sunan yapay kürkler, zamansız bir parça olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.



Oldukça sade görünen ve günlük bir kombini bile hareketlendirmeye başaran yapay kürkler sayesinde çok fazla çaba harcamadan cool ve stil sahibi görünmeniz mümkündür. Yapmanız gereken şey siyah ya da koyu renkli bir boğazlı kazak ile en sevdiğiniz jean pantolonunuzu giymek ve düz bir botu yapay kürkünüz ile tamamlamaktır.

Siz de farklı, iddialı, cool ve çabasız şıklığın anahtar parçalarından birisi olan yapay kürklere kombinlerinizde şans vermek için daha ne bekliyorsunuz?

