İftar Sofralarınız Şenlensin

Ramazan ayı boyunca iftar menüsü hazırlamak hem zevkli hem de zordur. Farklı tatlardaki yemekler, salatalar ve çorbalar iftar menülerinin olmazsa olmazıdır. İftar sofralarını ziyafete dönüştüren de özenle hazırladığımız bu yemeklerdir. Dünyaca ünlü Şef Eyüp Kemal Sevinç, iftar sofralarınızı renklendirecek özel tariflerini Aysha.com.tr için paylaştı.



YOĞURTLU YARMA ÇORBASI (4 kişilik)



Malzemeler:



80 gr. buğday

800 gr. yoğurt

6 dal reyhan

Tuz



Süslemek için;

8 ml kırmızı yağ



Yapılışı:



Buğdayımızı bir gün önceden ıslatıyoruz. Islanmış olan buğdaylarımızı tekrardan sudan geçiriyoruz. Tencereye aktardığımız buğdayın üzerini dört parmak geçecek şekilde su ilave ediyoruz. Orta ateşte haşlanmaya bırakıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, yapmak istediğimiz çorbanın kıvamına göre yarmanın içindeki suyu çektirmek. Haşlanan buğdayı hiç süzmeden yoğurtla karıştırıyoruz. İçerisine reyhanı ve tuzu ilave ediyoruz. Çorba kasesinin içerisinde kırmızı yağ eşliğinde servis ediyoruz.



NAR EKŞİLİ İMAM BAYILDI (4 kişilik)



5 adet patlıcan6 adet kuru soğan2 adet domates400 gr. sızma zeytinyağı2 yemek kaşığı toz şeker3 diş sarımsak1 yemek kaşığı nar ekşisi1 adet sarı biber1 adet kırmızıbiber2 dal taze kekik2 yemek kaşığı domates salçası1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı beyaz biberPatlıcanları alacalı soyup istenilen küçüklükte kesin. Dolduracağınız yerin kesiğini bıçakla yapıp yağda kızartın. Diğer yanda soğanı yemeklik doğrayın. Orta ateşte pişirmeye başlayın. Soğan hafif terleyip öldüğünde dilim dilim doğradığınız sarımsağı, salçayı ve rendelediğiniz domatesi ekleyin. Soğanlar tamamen pişip suyunu çektikten sonra tuzunu, şekerini ve biberini ekleyin. Soğumaya bırakın. İçlerini doldurulacak şekilde patlıcanları açıp soğanla doldurun. Sarı ve kırmızıbiberleri patlıcanların üzerini süsleyecek şekilde doğrayıp yerleştirin. 160 derece ısınmış fırında pişirerek renk almasını sağlayın. Daha sonra yemeği fırından alıp soğutun. Üzerlerini taze kekik dallarıyla süsleyin. Tatlı kaşığıyla sızma zeytinyağını üzerinde gezdirip aromasını arttırın ve servis edin.1 demet zahter otu200 gr. buğday1 adet nar1 adet kırmızı soğan100 gr. Ezine beyaz peyniri50 gr. krema50 gr. sızma zeytinyağı80 gr. nar ekşisi3 dilim baget ekmeği1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber2 yaprak jelatinEzine beyaz peynirini rendeleyerek kremayla karıştırın ve elinizle küçük toplar yapın. Bu topları bir süre buzdolabında tutup yeniden sıkılaşmasını bekleyin. Ardından fırında 120 derecede bir saatte gevrek haline getirilen baget ekmek dilimlerini de soğumaya bırakın. Buğdayı bir saat suda bıraktıktan sonra haşlayın. İstediğiniz yumuşaklığa geldiğinde soğuk suyla yıkayıp soğutun. Yıkayıp kabaca kıydığınız zahteri, ince kıyılmış kırmızı soğanı ve nar tanelerini bir araya getirin. Nar ekşisi, sızma zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırarak lezzetlendirin. Zahter salatasının yapımını bitirdikten sonra yanına da nar suyunu kaynatıp iki yaprak jelatinle kıvam kazandırılan nar jölesini küçük küpler halinde kesip tabağı süsleyin.1 kg dana bonfile1 avuç arpacık soğan2 adet havuç2 adet patates½ su bardağı ayçiçek yağı2 su bardağı et suyu5 diş sarımsak½ çay kaşığı safran1 çay kaşığı kimyon½ çay kaşığı toz zencefil½ çay kaşığı beyaz biberTuzKuşbaşı doğranmış bonfileleri geniş ve derin bir tava içerisinde yağı ilave ederek yüksek ateşte kavurun. Kavurma işleminde etleri sulandırmamaya, sulanan etleri ise suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Kavrulan etlerin içine arpacık soğanı ve sarımsağı pembeleşinceye kadar etlerle birlikte karıştırın. Kuşbaşı doğranmış havuçları tavaya ekleyin, iki dakika daha bütün malzemeyi karıştırdıktan sonra et suyunu ilave edin. 40 dakika sonra pişmek üzere olan yemeğin içine son olarak kuşbaşı doğradığınız patatesleri, baharatlarını ve tuzu ilave edip 15 dakika daha pişirmeye devam edin. Pişen yemeği servis tabağına yarı sulu bir şekilde paylaştırın ve servis yapın.800 gr. piliç but80 gr. arpacık soğan70 gr. kültür mantarı2 dal rozmari1 tutam tuz1 tutam beyaz biber60 ml ayçiçek yağıTavuk suyuİç Pilav İçin;400 gr. pirinç60 gr. kuş üzümü80 gr. iç fıstık200 gr. kuru soğan2 diş sarımsak1 çay kaşığı tarçın2 çay kaşığı yenibahar1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı kimyon1 tutam tuz200 gr. demi glaceTemizleyip ayıkladığımız piliç budumuzu parçalamadan açıyoruz. Açtığımız piliç budumuzu tuz ve beyaz biberle tatlandırıyoruz. Daha sonra iç pilav yapmaya başlıyoruz. Pirinçlerimizi suda bekletmeden önce en az üç kere soğuk suda yıkıyoruz. Yıkanan pirinçlerimizi yarım saat ılık suda beklettikten sonra süzgeç yardımıyla süzmeye bırakıyoruz. Bir tencere içerisinde bir miktar yağla iç fıstıklarımızı orta ateşte sararıncaya kadar kavuruyoruz, içerisine yemeklik doğranmış kuru soğanlarımızı ilave ederek sarımsakla kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada kuş üzümlerimizi de ılık su içerisinde ıslatmayı unutmuyoruz. Soğanlarımızla kavrulan fıstıkların içine süzdürülmüş pirinçlerimizi de ilave ederek 5 dakika daha kavurmaya devam ediyoruz. Geri kalan malzemelerimizi koyuyoruz. Islatıp süzdüğümüz kuş üzümlerimizi ve baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra kaynamakta olan tavuk suyumuzu ilave ederek kısık ateşte 5 dakika pişiriyoruz ve tenceremizin kapağı kapalı olarak pilavımızı demlenmeye bırakıp hazır hale getiriyoruz. Açılmış piliç butlarımızın içerisine hazır olan iç pilavımızdan alabildiği kadar koyarak rulo yapar gibi sarıyoruz. Tepsiye koyarak 190 derece fırında 30 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Bu arada tavada bir miktar yağ ilavesiyle arpacık soğanlarımızı soteliyoruz. Ardından ince dilimlenmiş mantarlarımızı ve defne yaprağını da ilave ederek bütün malzemeyi soteliyoruz. Sotelediğimiz malzeme içerisine demi-glace sosumuzu ilave ediyoruz. Fırından pişmiş olarak çıkarttığımız tavuğumuzu servis tabağımıza alıp dilimler halinde keserek taze rozmari ve kaynamakta olan arpacık soğanlı mantar sosumuzu üzerine gezdirerek servise hazır hale getiriyoruz.