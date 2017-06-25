İftarda Tatlıya Sağlıklı Alternatif

Aynı zamanda midemiz daha fazla asit salgıladığından dolayı mide rahatsızlıkları da sıklıkla görülüyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan şerbetli ve ağır tatlılar yerine, sindirim sistemini düzenlemesinin yanı sıra kilo kontrolüne de yardımcı olan ballı yoğurt tüketilmesi öneriliyor.



Ramazanda uzun süreli açlık sebebiyle metabolizmamız daha az enerji harcıyor. Bu dönemde mide sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak için, enerji veren ancak kan şekerini dengeli biçimde yükselten besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan şerbetli ve hamurlu tatlılar, mide rahatsızlıklarına ve kilo almaya neden olmasının yanı sıra gün içerisinde sıvı tüketme isteğini arttırıyor. Şerbetli ve yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilmesi öneriliyor. Tatlıya alternatif olarak, uzun süreli açlıktan dolayı artan mide asidini nötralize eden yoğurt ve ham bal ile hazırlanan ballı yoğurdun tüketilmesi tavsiye ediliyor.



Bal, Hem Lezzetli Hem Doğal İlaç

Balın tarih boyunca şifa veren bir besin olduğunu belirten Honeyci’nin kurucusu ve bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Bal sadece lezzetli olduğu için değil aynı zamanda şifa kaynağı olduğu için insanlık tarihi boyunca doğal tatlandırıcı olarak tüketilmiştir. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ham bal, aynı zamanda doğal ilaç olarak kullanılmıştır. Pastörizasyon işlemi görmemiş, doğanın gerçek mucizesi ham bal ve yoğurt ile hazırlayacağımız ballı yoğurt, sindirim sistemini düzenleyici rolüyle özellikle ramazan ayında yaşanan mide ağrılarının önüne geçiyor. İftarda tatlı yerine tüketeceğiniz ballı yoğurdu, üç yemek kaşığı yoğurt ve üzerine koyacağınız 2 tatlı kaşığı bal ile hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı ve besleyici bir tatlı olan ballı yoğurdu şubelerimizde deneyebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.



Kalorisi Yüksek Tatlılara Alternatif

Yoğurdun çok önemli bir protein kaynağı olduğunu belirten ve aynı zamanda diyet koçu olan Aksoy, “Sütte bulunan laktoz, birçok bireyde gaz ve şişkinlik yapabilir. Ancak yoğurt, fermantasyon sonucunda laktik aside dönüştüğü için rahatlıkla tüketebilir. Yararı saymakla bitmeyen yoğurdu ramazan boyunca tatlı olarak da tüketebiliriz. Ham bal ile tatlandırdığımız yoğurdumuz kalorisi yüksek tatlılara çok iyi bir alternatif olabilir” dedi.

