Ihlamurun Rahatlatıcı Etkileri

Gün içerisinde 2 veya 4 kez ıhlamurun içilebileceğini söyleyen Sezik, hastalıklar dışında ıhlamurun keyif için de içilmesini tavsiye ediyor.



Üç Tür Ihlamur Var



Ülkemizdeki ıhlamur durumu ile ilgili konuşan Prof. Dr. Ekrem Sezik, Marmara ve Karadeniz ormanlarında genellikle dağınık olarak yetişen 3 ıhlamur türü bulunduğunu belirtip “Piyasada bu türlerin çiçekleri genellikle karışık olarak satılıyor. Nerelerde derseniz: Aktar ve baharatçılarda! Bu dükkânlarda çuval veya kutuların içinde, ‘çiçek ıhlamur’, ‘ıhlamur’, ‘yaprak ıhlamur’ olarak isimlendirilen çeşitleri satılıyor. ‘Çiçek ıhlamur’, sadece çiçekler; ‘ıhlamur’ çiçek ve çiçek yaprağı; ‘yaprak ıhlamur’da ise fazla miktarda ağacın yaprakları az miktarda da çiçek ve çiçek yaprağı bulunur. Türkiye’de yetişen türlerden elde edilen çiçeklerin kimyasal yapısı çok ayrıntılı olarak incelenmemiş. Ama bugüne kadar elde edilen bulgular, tıbbi olanlara benzer olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla gıda olarak kullanılmasında herhangi bir mahzur bulunmuyor.” dedi.



Nasıl Kullanmalı?



Ihlamurun kullanımı ile ilgili de konuşan Ekrem Sezik, “Ihlamur çiçekleri artık daha çok gıda olarak değerlendiriliyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ihlamur çok eskiden beri soğuk algınlığında ter verici, göğüs yumuşatıcı olarak kullanılan bir çiçektir ve bu kullanım hâlâ devam etmektedir. Avrupa İlaç Kurumu Tıbbi Bitkisel Ürünler Komitesi tarafından yayınlanan bilimsel raporda ıhlamurun kullanımı ve bu kullanım ile ilgili bilimsel bilgiler bulunuyor. Şöyle ki Avrupa İlaç Kurumu, ıhlamurun uzun süre geleneksel kullanıma sahip olmasından dolayı, soğuk algınlığının ve stresin belirtilerini hafifletici olarak kullanılabileceğini kabul ediyor. Bu amaçlarla genellikle çay halinde günde 2-4 defa kullanmak yeterli olacaktır. Dört yaşına kadar olan çocuklarda da aynı şekilde kullanılabilir. Daha küçük çocuklarda ise yeterli bilimsel kayıt bulunmadığı için, kullanılması tavsiye edilmemektedir.’’ dedi.



Hazırlanışı...



Ekrem Sezik, ıhlamurun hazırlanması ile ilgili 2 gram kadar veya 1 poşet ıhlamurun porselen veya cam bir demlikte, üzerine 1 su bardağı kaynamaya yakın sıcaklıktaki su ilâve edilmesi ve 5-10 dakika kadar çay gibi demlenmesi gerektiğini söylüyor. Ya da 1 poşet ıhlamuru kupaya koyup üzerine kaynamaya yakın sıcaklıktaki su ilâve ettikten sonra 5-10 dakika kadar bekletilip içebilirsiniz.



Açıkta Satılanlara Dikkat!



Prof. Dr. Ekrem Sezik, açıkta satılan ıhlamurlarla ilgili de, “Ülkemizde, ıhlamur elde edilirken istenen şekilde kurutulamadığı, daha sonra uygun şartlarda saklanmadığı için kolaylıkla mikroorganizma üremesi olmakta ve aflatoksinler meydana geliyor. Dolayısıyla aktar vb. dükkânlardan satın alınan ıhlamurlarda mikrobiyolojik kirlenme olabileceği hususu göz ardı edilmemelidir.” diyor.



Keyfi Olarak da İçilebilir



Soğuk algınlığı geçirenlerin dışında ıhlamurun keyfi olarak da içilmesini tavsiye eden Sezik, konu ile ilgili ‘’Ihlamur, soğuk kış günlerinde, nezle, grip ve soğuk algınlığı belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olur, rahatlama hissi verir. Mikroorganizma bulaşmamış, analizi yapılmış ıhlamuru nereden bulacağız derseniz, her zamanki cevabı vereceğim: Bitkisel çaylar eczanelerde satışa sunuluncaya kadar, bilinen firmaların gıda kalitesindeki poşet çaylarını alınız. Ağır metal, pestisit artıkları ve mikroorganizma taşımayan ıhlamurun içilmesi önemli. Poşet ıhlamuru bu yüzden tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığı ile ıhlamurun keyfini çıkarın.” diyor.







