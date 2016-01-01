İhtişamlı Kadife

LUISA BECCARIA

VALENTINO

ALBERTA FERRETTI

PRADA

VALENTINO



DİLARA NAZAN ERTAN

LUISA BECCARIA



MANGO 199,99 TL



Kullanıldığı parçaya bambaşka bir karakter kazandıran bu kumaşı, kalın bir kemer yardımıyla bel bölgesine oturtarak kullanmak da mümkün. Vintage aksesurlar ile nostaljik ve güçlü bir etki de oluşturabilirsiniz.

LEENA ALGHOUTI

RİMEL AŞKINA

BERSHKA 129,95 TL



Dokusu itibariyle vücut hatlarının belli olmasına neden olan kadife, bu sezon muhafazakâr kadının tercih edebileceği bol ve dökümlü seçenekleri ile gardıroplarımıza girmeye hazır.Ayrıca Valentino şovunda olduğu gibi sandaletlerinizin içine renkli soket çoraplar giyerek bilekte biten elbiselerinizle eşleştirebilirsiniz. Işıltılı aksesuarlar da kadifenin ihtişamlı dokusuna çok yakışıyor.Leena’nın stilinden ilham alarak kadife pantolonunuzu, parka ve bomber ceketlerle feminen duruşundan uzaklaştırmayı deneyin.