İhtişamlı Kadife
Geçmişte soyluluk sembolü olarak görülen kadife, 2016 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında ceketlerden bol pantolonlara, elbiselerden topuklu sandaletlere kadar her formda ve renkte karşımıza çıkıyor.
Ayrıca Valentino şovunda olduğu gibi sandaletlerinizin içine renkli soket çoraplar giyerek bilekte biten elbiselerinizle eşleştirebilirsiniz. Işıltılı aksesuarlar da kadifenin ihtişamlı dokusuna çok yakışıyor.
Leena’nın stilinden ilham alarak kadife pantolonunuzu, parka ve bomber ceketlerle feminen duruşundan uzaklaştırmayı deneyin.
LUISA BECCARIADokusu itibariyle vücut hatlarının belli olmasına neden olan kadife, bu sezon muhafazakâr kadının tercih edebileceği bol ve dökümlü seçenekleri ile gardıroplarımıza girmeye hazır.
VALENTINO
ALBERTA FERRETTI
PRADA
VALENTINO
Ayrıca Valentino şovunda olduğu gibi sandaletlerinizin içine renkli soket çoraplar giyerek bilekte biten elbiselerinizle eşleştirebilirsiniz. Işıltılı aksesuarlar da kadifenin ihtişamlı dokusuna çok yakışıyor.
DİLARA NAZAN ERTAN
LUISA BECCARIA
MANGO 199,99 TL
Kullanıldığı parçaya bambaşka bir karakter kazandıran bu kumaşı, kalın bir kemer yardımıyla bel bölgesine oturtarak kullanmak da mümkün. Vintage aksesurlar ile nostaljik ve güçlü bir etki de oluşturabilirsiniz.
LEENA ALGHOUTI
RİMEL AŞKINA
Leena’nın stilinden ilham alarak kadife pantolonunuzu, parka ve bomber ceketlerle feminen duruşundan uzaklaştırmayı deneyin.
BERSHKA 129,95 TL