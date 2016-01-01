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İhtişamlı Kadife

İhtişamlı Kadife

Geçmişte soyluluk sembolü olarak görülen kadife, 2016 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında ceketlerden bol pantolonlara, elbiselerden topuklu sandaletlere kadar her formda ve renkte karşımıza çıkıyor.

LUISA BECCARIA
LUISA BECCARIA
 
VALENTINO
VALENTINO
 
VALENTINO
ALBERTA FERRETTI
 
PRADA
PRADA
 
VALENTINO
VALENTINO
 
Dokusu itibariyle vücut hatlarının belli olmasına neden olan kadife, bu sezon muhafazakâr kadının tercih edebileceği bol ve dökümlü seçenekleri ile gardıroplarımıza girmeye hazır.
 
ELİF YAKAR
 
İPEKYOL

Ayrıca Valentino şovunda olduğu gibi sandaletlerinizin içine renkli soket çoraplar giyerek bilekte biten elbiselerinizle eşleştirebilirsiniz. Işıltılı aksesuarlar da kadifenin ihtişamlı dokusuna çok yakışıyor.
 
DİLARA NAZAN ERTAN
DİLARA NAZAN ERTAN
 
LUISA BECCARIA
LUISA BECCARIA
 
14-MANGO 199,99 TL
MANGO 199,99 TL
 
Kullanıldığı parçaya bambaşka bir karakter kazandıran bu kumaşı, kalın bir kemer yardımıyla bel bölgesine oturtarak kullanmak da mümkün. Vintage aksesurlar ile nostaljik ve güçlü bir etki de oluşturabilirsiniz.
 
20-LEENA ALGHOUTI
LEENA ALGHOUTI
 
RİMEL AŞKINA
RİMEL AŞKINA

Leena’nın stilinden ilham alarak kadife pantolonunuzu, parka ve bomber ceketlerle feminen duruşundan uzaklaştırmayı deneyin.
 
BERSHKA 129,95 TL
BERSHKA 129,95 TL
 

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