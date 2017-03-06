İki Dev İsim Güçlerini Birleştirdi: ‘Arzu Sabancı For Koton’
Cemiyet hayatının en şık ve en tarz isimlerinden biri olan Arzu Sabancı ünlü hazır giyim markası Koton ile güçlerini birleştirdi ve ortaya kurtarıcı parçalardan oluşan özel bir kapsül koleksiyon çıktı.
Arzu Sabancı’nın Koton markası için hazırladığı bu koleksiyonda son dönemin popüler akımlarından militer ve marin tarzlara gönderme yapılmakta. Koleksiyonunda hem modern hem de özgün bir bakış yakalayan Arzu Sabancı, feminenliği ön plana çıkardığı bu koleksiyon ile özellikle modern hayatın yoğun tempolu kadınlarına kurtarıcı bir kombin sunmakta.
Koleksiyona damgasını vuran iddialı parçaları ışıltılı işlemelerle süslemeyi tercih ederek sokak modasına da ayak uyduran Arzu Sabancı; işlemeli militer parkalar, kol detaylı poplin gömlekler, sırt detaylı haki ceketler ile hem modern çizgisinden uzaklaşmadan hem de sezon trendlerini es geçmeden güzel bir denge yakalamayı başarmış.
Arzu Sabancı’nın Koton markası için hazırladığı bu koleksiyonda son dönemin popüler akımlarından militer ve marin tarzlara gönderme yapılmakta. Koleksiyonunda hem modern hem de özgün bir bakış yakalayan Arzu Sabancı, feminenliği ön plana çıkardığı bu koleksiyon ile özellikle modern hayatın yoğun tempolu kadınlarına kurtarıcı bir kombin sunmakta.
‘Arzu Sabancı for Koton’ koleksiyonu, dore ve lamenin önderlik ettiği işlemeler ile iddialı ve sezon trendlerine de gönderme yapan özelliğe sahip. Ayrıca koleksiyon gece şıklığı için de oldukça güzel tasarımlara imza atıyor.
Koleksiyona damgasını vuran iddialı parçaları ışıltılı işlemelerle süslemeyi tercih ederek sokak modasına da ayak uyduran Arzu Sabancı; işlemeli militer parkalar, kol detaylı poplin gömlekler, sırt detaylı haki ceketler ile hem modern çizgisinden uzaklaşmadan hem de sezon trendlerini es geçmeden güzel bir denge yakalamayı başarmış.
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