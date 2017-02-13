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 “İki Soluk Arası Dayanışma” Sergisi  

 “İki Soluk Arası Dayanışma” Sergisi  

Tam 27 yıldır şiddete maruz kalan kadınlara, hukuksal, psikolojik ve sosyal destek veren Mor Çatı, şimdi de kadına yönelik şiddetle mücadele için kadın sanatçılarla dayanışma gösteriyor.  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaklaştığı bu dönemde, 30 kadın sanatçıdan kimisi Mor Çatı yararına orijinal işlerini bağışlarken, kimisi de kartpostal satışı için eserinin kullanım hakkını verdi. Daha önce de bu tarz projeler için birçok kadın sanatçı ve tasarımcılarla iş birliği içerisinde bulunan Mor Çatı; ilk kez bu kadar büyük bir sanatçı grubuyla ortak bir projede buluşuyor.
 
Katılımcı sanatçılar tarafından Mor Çatı’ya bağışlanan eserlerin sergilenip, satışa sunulacağı “İki Soluk Arası Dayanışma” Sergisi, 24 Şubat - 24 Mart  tarihleri arasında Zapata Moda’da ilgilileri ile buluşacak. Sergiye bağışlanan 24 orijinal eserin yanında 20 eser daha kartpostal formatında basılıp satışa sunulacak. Sergi sonrasında da kartpostallar Mor Çatı ürünleri içinde yer alarak kadın sanatçılar ile Mor Çatı arasındaki kurulan dayanışmanın nişanesi olacak.
 
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele için siz de 24 Mart’a kadar “İki Soluk Arası Dayanışma” Sergisi’ni gezebilirsiniz…


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