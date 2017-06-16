İkonik Galeries LaFayette Artık İstanbul'da!



İşte bu güzel şehrin vazgeçilmez adresi şimdi İstanbul’da. Çok katlı, koskocaman bir mağazada gezmenin nasıl bir his olduğunu bilmeyenler için harika bir fırsat. Böylesine bir alışveriş deneyimi için Fransız perakende markası Galeries Lafayette, Demsa Group işbirliği ile Emaar Square Mall’da sizleri bekliyor.



400'den fazla markanın bulunduğu ve toplamda 9.500m2’lik bir alana yayılan mekanın, aynı zamanda markanın simgesi olan ışıltılı kubbesi modern dokunuşlarla İstanbul'a özel olarak hazırlanmış.Mağazada kadın, erkek, çocuk, dekorasyon departmanlarında günlük ve gece giyim, plaj ve spor için de çeşitli alternatifler bulabilirsiniz. Burada ayrıca kozmetik seveler için de bir cennet. Toplam 600 m2'lik kozmetik alanında dikkat edin, kaybolmayın…