  1. Anasayfa
  2. İlk Bakış: Paris Haute Couture Moda Haftası
İlk Bakış: Paris Haute Couture Moda Haftası

İlk Bakış: Paris Haute Couture Moda Haftası

Geçtiğimiz günlerde başlayan Paris Haute Couture Moda Haftası, tüm hızıyla devam ediyor.

Merakla beklenen yepyeni koleksiyonlar, farklı konseptlerle karşımıza çıkıyor. Bunlardan şu ana kadar en ilgi çekici olanı ise şüphesiz Rodarte’nin oldu. 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu moda severlere sunan marka, çiçek bezeli elbise tasarımları ve yine çiçeklerin kondurulduğu saçlarla dikkatleri üzerine çekti. Oldukça romantik, bir o kadar da şık bir koleksiyondu…
 

rodarte
Rodarte
 
Merakla beklenen ve beklentileri boşa çıkarmayıp moda haftasında adından söz ettiren bir diğer isim ise Christian Dior’du. Maria Grazia Chiuri'nin Dior tarihinde çıktığı yolculuk devam ediyor. Bu kez, 2017-18 Sonbahar-Kış Haute Couture koleksiyonun çıkış noktasını Christian Dior'un 2. Dünya Savaşı sonrası çıktığı dünya turu oluşturuyor. Böylece kolekiyondaki her bir parça, dünyanın farklı yerlerindeki kadınların kendilerinden bir şeyler bulabileceklerini vaadediyor. Feminen, kendine güvenen, grinin hâkimiyetinde bildiğiniz bir Dior klasiği…
 
dior
Christian Dior

Kat kat püskül ve kumaşlarla hacimler, metalik yansımalar ve ışıltılı ayrıntılarla Ralph&Russo sizi adeta partiye çağırıyor. Pastel ve yumuşak tonlarla etkileyici bir güzellik sunan moda devi, koleksiyonuna Doğu’dan esintiler ve otantik dokunuşlar da kondurmuş.
 
 
Celine Dion’un ön sıradan takip ettiği Giambattista Valli defilesi çok konuşuldu. Volanlı tütü eteklerine imzasını atan tasarımcı, yine bildiğinden şaşmamış. Prenseslere layık koleksiyonda; üç boyutlu çiçekler, işlemeler, can alıcı renk ve kesimler özellikle pembenin tonlarında göz alıcı duruyordu…
 
paris haute couture


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.