İlk Bakış: Paris Haute Couture Moda Haftası

Merakla beklenen yepyeni koleksiyonlar, farklı konseptlerle karşımıza çıkıyor. Bunlardan şu ana kadar en ilgi çekici olanı ise şüphesiz Rodarte’nin oldu. 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu moda severlere sunan marka, çiçek bezeli elbise tasarımları ve yine çiçeklerin kondurulduğu saçlarla dikkatleri üzerine çekti. Oldukça romantik, bir o kadar da şık bir koleksiyondu…



Rodarte

Christian Dior

Kat kat püskül ve kumaşlarla hacimler, metalik yansımalar ve ışıltılı ayrıntılarla Ralph&Russo sizi adeta partiye çağırıyor. Pastel ve yumuşak tonlarla etkileyici bir güzellik sunan moda devi, koleksiyonuna Doğu’dan esintiler ve otantik dokunuşlar da kondurmuş.



Celine Dion’un ön sıradan takip ettiği Giambattista Valli defilesi çok konuşuldu. Volanlı tütü eteklerine imzasını atan tasarımcı, yine bildiğinden şaşmamış. Prenseslere layık koleksiyonda; üç boyutlu çiçekler, işlemeler, can alıcı renk ve kesimler özellikle pembenin tonlarında göz alıcı duruyordu…

Kat kat püskül ve kumaşlarla hacimler, metalik yansımalar ve ışıltılı ayrıntılarlasizi adeta partiye çağırıyor. Pastel ve yumuşak tonlarla etkileyici bir güzellik sunan moda devi, koleksiyonuna Doğu’dan esintiler ve otantik dokunuşlar da kondurmuş.Celine Dion’un ön sıradan takip ettiğidefilesi çok konuşuldu. Volanlı tütü eteklerine imzasını atan tasarımcı, yine bildiğinden şaşmamış. Prenseslere layık koleksiyonda; üç boyutlu çiçekler, işlemeler, can alıcı renk ve kesimler özellikle pembenin tonlarında göz alıcı duruyordu…

Merakla beklenen ve beklentileri boşa çıkarmayıp moda haftasında adından söz ettiren bir diğer isim ise Christian Dior’du. Maria Grazia Chiuri'nin Dior tarihinde çıktığı yolculuk devam ediyor. Bu kez, 2017-18 Sonbahar-Kış Haute Couture koleksiyonun çıkış noktasını'un 2. Dünya Savaşı sonrası çıktığı dünya turu oluşturuyor. Böylece kolekiyondaki her bir parça, dünyanın farklı yerlerindeki kadınların kendilerinden bir şeyler bulabileceklerini vaadediyor. Feminen, kendine güvenen, grinin hâkimiyetinde bildiğiniz bir Dior klasiği…