İlkbaharın En Trend Saç Renkleri

Peki bahar mevsiminde denemeniz gereken birbirinden güzel ve trend saç renkleri nelerdir? İşte sezonun en cesur ve en güzel saç renkleri…



Saç renginizden sıkıldınız ve baharın gelmesini de fırsat bilerek saçınızın rengini değiştirmek istiyorsunuz. Öyleyse bu yazımız sizin için biçilmiş kaftan! İşte ombre modasından vazgeçip saçlarınızı daha cesur ve sezonun trend renklerine döndürmenize neden olacak en güzel uygulamalar…



Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’in tercih ettiği platin rengi, görüntünüzü tamamen değiştirecek olan ve sezonun en iddialı renk sıralamasında üst sıralarda yer alan renklerden birisidir. Platin renginin farklı tonları olan buz beyazı, şampanya ve altın platin ise ten renginize göre en uygun tonu seçmeniz için sizi bekliyor.



Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinden birisi olan Nicole Kidman ‘Strawberry Blond’ saç rengi ile yine farkını ortaya koydu. Sarı ve kızılın en güzel uyumlarından birisini yansıtan bu renk, sıcak alt tonlu ciltler için ideal bir saç rengi olabilir.Geçtiğimiz sezon kariyerindeki başarılı yükseliş ile ablası Gigi Hadid’in yolundan gideceğini gösteren top model Bella Hadid, yoğun çikolata rengini hayatımıza sokan ünlüler arasında. Eğer siz de bahar aylarında koyu renk saçlardan vazgeçemiyorsanız Bella Hadid’in yoğun çikolata saçlarından ilham alabilirsiniz.