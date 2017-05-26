İmplant Tedavisi Hakkında Bilinmeyenler



İmplant, yitirilmiş olan dişin yerine cerrahi tekniklerle, çene kemiğine uyumlu gerçek diş kökünü taklit eden, vida şeklindeki yapay diş yerleştirilmesi anlamına gelir.



Doku dostu materyal olan titanyumdan üretilmiştir. Diş kökü işlevini taklit etmek üzere dizayn edilmiş, yüzey yapısı kemikle adaptasyonunu sağlayan metal yapılardır. İmplantlar için özel gelişmiş teknoloji gerektirir.

İmplant tedavisi sağlığa yapılan bir yatırımdır. Dişsiz kalan kemik bölgesi, işlev dışı kaldığı için zamanla daralma yaparak küçülmeye neden olur. Protez tutuculuğu için kemik giderek yetersiz kalmaya başlar, aynı şekilde implant yerleştirilmek istenen bölgeye de kemik kalınlığı ve yüksekliği yetersiz kalabilir. Dişsiz bölgeye implant yerleştirilmiş olmasıyla kemik tekrar fonksiyon kazanacağı için bu gibi kemik kayıplarının önüne geçebilmek adına da önem taşır.



Yumuşak dokunun destekçisi olan kemik ve diş gibi sert dokuların varlığı gençliği korumak adına en önemli faktörlerdendir. Estetik adına da daha genç bir görüntü için, yüzümüzün iskeleti olan kemiği ,ancak implant yaparak koruyabiliriz.



İMPLANT HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Tek ve çok sayıda diş kayıplarında uygulanabileceği gibi bütün dişlerin eksik olduğu durumların tedavisinde dental implant yöntemi uygulanmaktadır.



Tek diş kayıplarında sağlam olan çevre dişler kesilerek standart köprü protezi uygulamak mümkündür ancak komşu dişlere dokunulmadan da kayıp olan diş yerine bir tane implant yerleştirilerek sağlıklı bir tedavi uygulaması mümkün olabilir.



Çok sayıda diş kayıplarında iki ya da daha fazla implant uygulaması ile sabit köprü tedavisi uygulayabiliyoruz.

Bütün dişlerini yitirmiş birisi için ise tam protez dediğimiz damak protezleri uygulanabilir. Tam protezlerde ortaya çıkan en önemli problemler; çiğneme, konuşma ve tat alma sorunlarıdır. Bunun dışında tam protezlerin tutuculuğunun zayıf olması da başka bir sorun olarak sayılabilir. Bu hastalarda üç ya da altı arası implant ile tam protezlerin tutuculuğu sağlanabilir.



İMPLANT TEDAVİ SÜRESİ NE KADARDIR?

İmplant iki evrede uygulanan bir tedavi yöntemidir. Birinci evre implantın yerleştirilmesi, ikinci evre ise implant üstü protezin uygulanmasıdır. İlk evrede implant kemiğe yerleştirilir ve 2-3 ay kemik ile implantın kaynaşması beklenir. Bekleme döneminde hastanın dişsiz kalmaması adına 2 gün içerisinde geçici protez uygulaması yapılır. Bazı hastalarda kemik yapısının uygun olması halinde implant yerleştirilmesi ve implant üstü protez aynı gün içerisinde uygulayabiliyoruz.



İmplantların üzerine sabit porselen kaplama ve hasta tarafından çıkartılabilecek hareketli protez yada vidalı protez seçenekleri vardır. Ancak kişiye uygun tasarım diş hekimi tarafından belirlenir.



İMPLANT VE AĞIZ BAKIMI

Hem ağız sağlığını koruma adına hem de tedavinin uzun ve kalıcı sonuçları için implant temizliği önemlidir.

Tedavinin gerçekleştiği ilk günlerde ağız temizliğinin yapıldığı sırada fırçalama ve diş ipi kullanımında dikkatli olunması gereken noktalardır. Mümkün oldukça yavaş hareketler ile uygulanmalıdır.



İMPLANT SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

İmplant tedavisi tamamlandıktan sonra, birkaç ay boyunca yenilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Titanyum implantın, çene kemiğine kaynaşma dönemi olarak kabul edilen bu dönem içerisinde, sıcak veya soğuk olmayan yumuşak besinler tercih edilmelidir. Bu sayede implantın stabilitesine zarar verilmez.



Oda sıcaklığında olan yoğurt, peynir, çorbalar, meyve suları, yumuşak pişirilmiş yumurta, yumuşak et, süt, dondurma, muhallebi ve ekmeğin iç kısmı gibi yumuşak besinler alınmalıdır. Beslenme gıdaları sınırlandırıldığı için, vitamin ve mineral ihtiyaçları; taze sıkılmış meyve suları, kivi, elma, çilek, greyfurt, portakal gibi meyveler tarafından karşılanmalıdır.





